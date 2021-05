Ileana Sterp, fotografie emoționantă cu fetița ei: ”Ne-a umplut casa de bucurie”. Cum se va numi nepoata lui Culiță Sterp

In articol:

Ileana Sterp a publicat o nouă fotografie cu micuța ei! Sora ”faimosului” de la Survivor a devenit mămică de curând, iar acum trăiește cea mai frumoasă poveste din viața ei! Ileana a scris un mesaj foarte emoționant, în mediul online, acolo unde a dezvăluit numele fetiței ei.

Ei bine, nepoata lui Culiță Sterp se numește: Aloman Carla-Elena. ”Marți ne-am externat și am ales să trăim experiența primei întâlniri cu tati și restul familiei din plin, așa că am uitat complet de telefon. Aloman Carla-Elena s-a născut pe 1 mai 2021. 🤍 După 24 de ore de travaliu și-a făcut apariția și când am văzut-o, am trăit cel mai magic moment din viața mea. Atât de minunat compensează Dumnezeu lucrurile încât după acele dureri și clipe grele, mi-a dat să trăiesc tot ce e mai frumos și minunat în lumea aceasta. Sunt fascinata de ființa minunată care ne-a umplut casa de bucurie și fericire. 🌸 Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesajele minunate, înseamnă mult pentru noi! 🤍”, a scris Ileana, pe contul ei de Instagram.

Ileana Sterp și Carla [Sursa foto: Instagram]

Daniela Iliescu, viitoarea mămică și iubită a lui Culiță Sterp, a lăsat un mesaj înduioșător: ” Va iubesc pe amândouă 💕💕💕”.

Cum se simte Ileana Sterp după naștere

La fel a procedat și Geta Sterp: ” Nu mai pot de dorul ei! Scumpa lu tușiiii❤️❤️❤️ sunteți superbe, mândrele mele😍😍”

Cele două încă se acomodează una cu cealaltă și petrec timp împreună. Ileana a ținut să-i anunțe pe cei care o îndrăgesc, că totul este bine la ea în familie și că abia așteaptă ca toată lumea să o cunoască pe minunea ei.

” Vă îmbrățișez, oameni minunați! Vă mulțumesc și apreciez că vă faceți griji pentru noi. Primesc foarte multe mesaje în care mă întrebați dacă suntem bine, având în vedere că nu am mai postat nimic în ultimele zile. Suntem foarte bine, încă ne acomodăm una cu alta, a trecut abia o săptămână de la venirea pe lume a fetiței noastre. Cu siguranță voi reveni pe Instagram în curând, unde abia aștept să vă povestesc una alta și să vă prezint minunea. Sunteți minunați, vă mulțumesc”, a scris Ileana Sterp, pe contul ei de Instagram.