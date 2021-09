Ileana Sterp, momente dificile alături de fiica ei: „Dureros pentru ea...”

In articol:

Ileana Sterp a devenit mămică pentru prima dată în luna mai a acestui an, după ce a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Culiță Sterp a aflat că a devenit unchi în timp ce se afla în Republica Dominicană, iar prima întâlnire cu cea mică a fost de-a dreptul emoționantă.

La aproximativ patru luni de la naștere, Ileana Sterp a reușit să ajungă la kilogramele de dinainte, cât și la programul de dinainte de a deveni mămică. Ea a povestit la secțiunea de stories de pe Instagram că a avut o noapte mai dificilă, în care Carla nu a dormit suficient. În această dimineață, fetița a fost pentru prima dată la vaccin.

„Salutare! Cum vă merge ziua? Noi am avut o noapte mai grea. Carla nu prea a dormit și de dimineață am fost la vaccin. Dureros pentru ea și pentru mine, că îmi venea să plâng de mila ei. Am trecut cu bine, iar acum este cu soacra mea. Am fost la salon, am avut de tuns. Am mai fost al slaon din când în când, adică aproape zilnic. Nu pot mai mult de câteva ore. Mă grăbesc să ajung la fetița mea, frumoasa mea. Mi se face dor de ea când lipsesc câteva ore”, a declarat sora lui Culiță Sterp, pe Instagram.

Ileana Sterp, declarații emoționante despre tatăl ei

Sora cea mare a lui Culiță Sterp, Ileana, a vorbit despre lipsa prezenței tatălui din viața ei și a fraților.

Ea a mărturisit că bărbatul nu și dorește să mai păstreze niciun fel delegătură cu copiii lui.

„Primesc des întrebarea: 'Unde este tatăl vostru?' sau 'Tatăl vostru de ce nu apare în nico poză, în niciun vlog?' Ei bine, el nu locuiește cu noi.

A plecat... acum mulți ani. A plecat pur și simplu, nu știu dacă a avut un motiv bine întemeiat sau nu, a fost alegerea lui. Noi am încercat să-l mai aducem acasă, dar n-am reușit. Din păcate nu-și dorește să păstrăm legătură, deci nu avem o relație apropiată", a explicat Ileana Sterp, la Instastory.