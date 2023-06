Ilie Năstase a ajuns la sapă de lemn?! Ce a declarat tenismenul despre situația în care s-ar afla: „Oamenii sunt niște mincinoși”

In articol:

Ilie Năstase este unul dintre cei mai cunoscuți foști sportivi din țara noastră. Chiar dacă nu mai activează în domeniu, tenisul va rămâne mereu prima lui iubire. Sportivul a făcut primele declarații, după ce s-ar fi speculat că a ajuns la sapă de lemn și a cerut ajutorul statului.

Ilie Năstase, primele declarații după ce a ajuns în pragul sărăciei

La începutul acestei luni, fostul tenismen a depus în instanță o cerere de recalculare a pensiei. Se pare că Ilie Năstase a cerut magistraților ajutorul public judiciar sub forma asistenţei prin avocat.

În urmă cu puțin timp, tenismenul a precizat într-un interviu pentru Antena Stars care este reala problemă.

„ Nu am fost niciodată în viața mea să îmi cer pensia, nimic, unde? Acestea sunt niște minciuni. Cel mai mare popor mincinos, deci, oamenii sunt niște mincinoși în țara aceasta.

Eu nu am fost, am fost la Roland Garros, am fost la mare, ce să caut eu în instanțe. Nici nu am fost în România, eu am fost la Paris, la Roland Garros, când să fac eu treaba asta? Și de ce să o fac?", a declarat Ilie Năstase

Ilie Năstase a ajuns la sapă de lemn?

La începutul acestei luni, când a depus cererea de recalculare a pensiei, Ilie Năstase a cerut statului un avocat din oficiu, pe motiv că nu își permite. Cine sunt, conform legii, persoanele care beneficiază de acest ajutor.

„ Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în mate rie c ivilă, în forma actualizată:(1) Beneficiază de ajutor public judiciar în formele prevăzute la art. 6 persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat; (2) Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat in proporţie de 50%.

Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cauza diferenţelor de cost al vieţii dintre statul membru în care acesta îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România."