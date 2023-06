Ilie Năstase a făcut-o să plângă pe soția lui, Ioana! Filmul pe care l-a văzut a făcut-o să reacționeze așa

In articol:

Ilie Năstase este unul dintre cei mai mari sportivi ai României, iar acum, la vârsta de 76 de ani, fostul tenismen va culege roadele muncii sale, căci acesta se va bucură de un film documentar despre viața și cariera lui, intitulat ”NASTY”, care se va lansa în cinematografe în toamna acestui an.

Ei bine, Nasty și apropiații săi au putut viziona documentarul în avans, iar după ce au urmărit filmul, Ioana Năstase, actuala soție a lui Ilie, chiar a plâns, făcând o serie de declarații pe baza acestui subiect și mărturisind că a fost cuprinsă de emoții în timpul vizionării filmului.

Citește și: Brigitte Pastramă a vorbit în premieră despre Ioana Năstase: "A știut să schimbe situația pe care nu am putut eu să o schimb". A povestit toate umilințele la care a fost supusă de mama copiilor lui Ilie Năstase

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Aza de la „Bravo, ai stil” 2023 a trezit suspiciuni în rândul concurentelor: „Nu mi se pare că este o fată care are capacități stilistice”. Iris a pus prima punctul pe „i”- kanald.ro

Citeste si: Cine va câștiga războiul din Ucraina. Experții au dat verdictul: ”Nu cred că asta va fi vreodată posibil”- stirileprotv.ro

„Urmează lansarea filmului <Nasty> în câteva cinematografe din țară. Momentan ne-am adunat recent mai multe persoane, la un hotel, și am văzut pe un ecran filmul. Filmul este doar despre viața lui, eu nu o să apar în el. M-am bucurat foarte mult când am văzut filmul, sunt secvențe cu el din tinerețe când juca tenis, momente de pus în ramă. Chiar am și plâns la final, a fost ceva emoționant” , a declarat Ioana Năstase, pentru Click.ro.

Cum se înțeleg cei doi soți, în prezent

Ioana și Ilie Năstase au fost de mai multe ori în pragul divorțului, însă chiar și așa, în prezent, cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată, lucru dezvăluit chiar recent de către brunetă, precizând că acum chiar nu mai au niciun motiv de ceartă.

Citește și: Lui Ilie Năstase nu i-a venit să creadă ce a pățit în Ierusalim. Până și soția lui a rămas fără cuvinte: "A fost surprinzător, chiar și pentru mine"

„Suntem bine acum, eu alerg de colo-colo...chiar suntem ok! Ne-am mutat deja în casa din Otopeni și este perfect, îmi place foarte mult. Eu cu Ilie nu avem de la ce să ne certăm, îl las liber, îl las să facă ce vrea el, știu că nu calcă strâmb ci așa este firea lui”, a mai spus Ioana, pentru aceeași sursă.

Ioana și Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook ]