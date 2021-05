Ilie Năstase: „Eu nu trebuie să cumpăr iertarea nimănui!” Divorțul dintre el și Ioana Năstase merge înainte!

In articol:

A fost forfotă mare în showbiz, după ce în presă au apărut mai multe informații potrivit cărora polițiștii au intervenit la vila în care locuiau cei doi.

Se pare că fostul tenismen a agresat-o pe Ioana Năstase, iar singura ei scăpare a fost să sune la 112. Scandalul în care a fost implicat Ilie și soția sa au ținut primele pagini al tabloidelor, iar nici până acum căsnicia lor nu a luast sfârșit. Soția fostului sportiv a depus actele de divorț, iar acum trebuie să se vadă la tribunal și să semneze documentele. Între timp, cei doi au ajuns la sentimente mai bune și continuă să se întâlneascp și să vorbească destul de des.

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook]

Ilie Năstase, declarații despre relația dintre el și Ioana, cu care se află în plin proces de divorț

Fostul mare tenismen spune că în continuare se vede cu Ioana, dar nu vorbesc niciodată de divorț, iar Ilie Năstase a dezvpluit că nu-i cere soției sale să renunțe la acest lucru. Acesta mai spune că a ajuns la o vârstă și tot ce își dorește este să trăiascp momentul și să se bucure din plin de tot ceea ce îl înconjoară.

„Eu nu trebuie să cumpăr iertarea nimănui, în niciun fel. Eu mă întâlnesc cu Ioana, este adevărat, dar atunci când ne vedem nu vorbim niciodată despre faptul ca ea să renunțe la divorț. Vă dați seama că, pentru mine, la vârsta de 75 de ani, contează doar să trăiesc clipa și cam atât”, a declarat fostul tenismen pentru Impact.ro.

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook]

Singurul regret al Ioanei Năstase

Dacă are ceva să-și reproșeze ei după scandalul dintre ea și Ilie Năstase, Ioana spune că regretă că a sunat la 112. Soția fostului sportiv a mai dezvăluit că nu știe dacă va putea trece vreodată peste

episodul de agresiune, iar to ce își dorește este puțină liniște.

„Femeile nu trebuie să accepte agresiunea fizică. Nu știu de ce s-a ajuns aici, nici acum nu realizez ce s-a întâmplat. Eram foarte relaxată. Nu pot să spun că nu sunt dispusă să trec peste asta, peste episodul cu Ilie. Mă mai gândesc. Regret că am sunat la 112. Nu am depus plângere și nu aveam de gând. Eu știu mai bine ce a fost acolo și am considerat că așa e mai bine pentru mine. Tot ce îmi doresc este liniște”, a declarat Ioana Năstase pentru aceeași sursă citată.