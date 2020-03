Ilinca Obadescu, prezentatoarea Stirilor Kanal de la 12:00, din timpul saptamanii, este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, o prezenta inconfundabila care surprinde mereu prin naturalete. Ilinca Obadescu este si realizatorul si prezentatorul rubricii “Ce faci in weekend?”, difuzata in cadrul Stirilor Kanal D, unde vedeta prezinta alternative de distractie si petrecere a timpului liber pentru telespectatori.

Ilinca Obadescu, pasiuni pe patru roti. Vedeta Kanal D, o impatimita a curselor de masini

Fie ca este vorba despre evenimente culturale, muzicale sau sportive care au loc in Romania, Ilinca Obadescu reuseste de fiecare data sa surprinda audienta cu cele mai interesante propuneri de petrecere a weekend-ului.

Dupa nenumarate materiale realizate, fie la malul marii, unde a experimentat plimbarile pe ski jet, antrenamente de box alaturi de profesionisti, sau vizite pe piste de karting, Ilinca Obadescu se declara pasionata de aceste activitati atat de diferite.

In cea mai recenta rubrica “Ce faci in weekend?”, Ilinca Obadescu a luat parte la o lectie de box, sub indrumarea puglistului Mihai Leu.

“Imi plac foarte mult cursele de raliu, imi pla​c adrenalina si viteza, si atunci prefer sa imi testez abilitatile de pilot pe circuit, si nu pe sosea. Imi place sa merg la karting, la alte sporturi cu motoare, pe circuit. Prima mea experienta cu kartingul a fost in liceu. Referitor la box, dupa prima lectie, mi-am dat seama ca nu este doar un sport de forta, ci trebuie sa iti folosesti mintea, sa anticipezi miscarile adversarului si sa ramai mereu calm. Este o modalitate foarte buna de a scapa de stresul cotidian”, povesteste vedeta Kanal D despre pasiunile ei.