Ilinca Vandici, anunțul mult așteptat pentru fanii ”Bravo, ai stil”. Dezvăluirile făcute de celebra prezentatoarea TV

Ilinca Vandici

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV din întreaga țară. Moderatoarea de televiziune a făcu tun anunț cu care i-a pus pe jar pe fanii emisiunii ”Bravo, ai stil”, care așteaptă cu sufletul la gură un nlu sezon. Ilinca Vandici este în vacanță alături de familia ei, acolo unde și-a sărbătorit și ziua onomastică.

Frumoasa prezentatoare TV a recunoscut că puțină lume își aduce aminte de onomastica ei, însă una dintre persoanele care nu a uitat a fost Teo Trandafir, care i-a pregătit și o mică surpriză.

"Sa stii Teo ca esti printre putinii care si-au adus aminte de ziua mea de nume si mi-au trimis la prima ora a diminetii. Pe parcursul zilei, dupa aceea, am mai primit o groaza de mesaje, dar la prima ora cred ca ai fost a doua persoana. Este o onoare pentru mine. Te iubesc mult. Noi suntem la Marble Beach, in Thassos. Plaja este complet alba, sunt pietricele albe de marmura extrem de fine si intr0-adevar arata spectaculos. Zian este in camera, doarme. I-am pregatit si ii pregatim o mini petrecere, am venit din Romania cu patru pungi de baloane, artificii, nebunii. Ieri am fost si am comandat cu tort pentru el. Eu uit ca in iulie este ziua mea de nume pentru ca luna iulie este dedicata lui Zian si sunt pe locul doi", a spus Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici

Ilinca Vandici, anunțul mult așteptat de fanii ”Bravo, ai stil”

Vedeta a mărturisit că în această vacanță s-a îngrășat două kilograme, însă spune că nu are cum să stea departe de mâncarea aceea gustoasă. Cât despre ”Bravo, ai stil”, show-ul așteptat cu sufletul la gură, moderatoarea nu a vrut să dea prea multe detalii, însă a dezvăluit că abia așteaptă să se întoarcă în platoul de televiziune:" Abia astept sa revin in platoul "Bravo, ai stil!".

Ilinca Vandici