Ilinca Vandici dezvăluie secretul pentru o siluetă de invidiat! Cum reușește vedeta să se mențină în formă: „Am un stil de viață sănătos de peste 10 ani”

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și apreciate moderatoarea TV din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor, vedeta a cucerit inimile telespectatorilor, motiv pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături.

De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes în lumea televiziunii, însă a muncit foarte mult pentru a ajunge până în acest punct al vieții sale.

Se pare că, uneori, frumusețea cere sacrificii, iar Ilinca Vandici știe foarte bine acest lucru. Vedeta a fost întotdeauna apreciată pentru trăsăturile sale, dar și pentru siluetă demnă de invidiat. Cu toate acestea, mărturisește că muncește foarte mult pentru a se menține în formă și are un program de la care nu se abate niciodată.

Ilinca Vandici, secretul pentru o siluetă de invidiat

Ilinca Vandici are un program încărcat, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Este prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil”, dar se bucură și de numeroase proiecte în mediul online, fiind o influenceriță de succes din țara noastră. Pe lângă toate acestea, este mama full-time pentru fiul său, Zian, alături de care își dorește să petreacă cât mai multe timp, făcând diverse activități.

Tocmai din cauza programului foarte încărcat și a timpului liber limitat, vedeta a ales să aibă un stil de viață sănătos, pe care îl adoptă de peste 10 ani. Se pare că acesta este secretul pentru care are o siluetă demnă de invidiat.

„Programul meu este extrem de încărcat, activitățile cu copilul sunt multe, timp pentru mine aproape deloc. Atunci nu e ok acest stres în plus pentru mine. Am un stil de viață sănătos de peste 10 ani. Tocmai de aceea reușesc să mă și mențin.”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru Unica.ro.

Ce alimente consumă întotdeauna Ilinca Vandici?

Se pare că prezentatoarea TV are grijă să nu lipsească niciodată din sala de fitness, însă este atentă și la alimentația sa, având o dietă echilibrată, din care nu lipsesc niciodată fructele și legumele, dar nici carnea. Printre alimentele sale preferate se numără iaurtul, ovăzul, carnea asociată cu orez sau diverse alte legume. Pentru cină, optează pentru alimente ceva mai ușoare, precum salate în diferite combinații.

Pe parcursul anilor, Ilinca Vandici a învățat ce combinații alimentare să facă pentru a avea întotdeauna un tonus bun, dar și un trup sculptat.

„Dimineața ori mănânc un iaurt, ori îmi fac la cuptor ovăz cu o banană și cu lapte de cocos, migdale, și lapte normal se poate. Eu am intoleranță la lactoză și atunci evit aceste produse, și iaurtul este fără lactoză. Ori mănânc fructe, o banană, kiwi, nectarinele îmi plac foarte tare. Carne cu salată, orez și carne, paste mai mănânc la prânz dacă mi-e poftă. Nu am nicio reținere și nu mănânc neapărat paste integrale.

Seara de obicei încerc să mănânc salate, salată cu ton, cu legume, grecească, salată cu mozzarela, diverse.”, a mai spus prezentatoarea TV pentru sursa menționată anterior.