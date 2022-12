Ilinca Vandici, nevoită să apeleze la serviciile unei bone filipineze. Cum a primit fiul ei vestea: „Îmi doresc să-și trăiască copilăria”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV. Vedeta este împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Andrei Neacșu, cu care are un băiețel pe nume Zian.

Citește și: Pe ce dă Ilinca Vandici cei mai mulți bani?! Prezentatoarea s-a lăudat cu investiția ei: „Am o colecție uriașă”

Ilinca Vandici a angajat o bonă filipineză

Ilinca Vandici și Zian [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “M-am simțit vizată.” Gina Pistol a făcut declarații despre Dana Budeanu- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Încă de când era însărcinată cu fiul ei, Ilinca Vandici a beneficiat de toată atenția și de tot sprijinul mamei sale. Dacă până acum prezentatoarea TV o avea alături pe mama sa, acum a venit rândul Nataliei, sora mai mare a vedetei, să beneficieze de ajutorul figurei materne. Astfel, cum mama ei a plecat pentru a avea grijă de celălalt nepoțel, bruneta a trebuit să găsească pe cineva în grija căruia să îl lase pe Zian atunci când ea sau soțul ei nu sunt acasă.

Prin urmare, o bonă filipineză a fost singura soluție salvatoare. Prezentatoarea TV a mărturisit că fiul ei face cursuri de limba engleză pentru a se înțelege cu bona.

„Între timp ne-am luat o bonă, pentru că mama în acest moment o ajută pe sora mea, copilul ei fiind mai mic. Atunci am avut nevoie de un pic de ajutor, strict pentru momentele în care nici eu, nici Andrei nu suntem acasă pentru că avem alte îndatoriri. Vorbește cu ea în engleză, însă da, și cursurile ne-au ajutat foarte tare”, a declarat Ilinca Vandici, potrivit Ego.ro .

Citește și: Ilinca Vandici, dezvăluiri despre viața de familie: "Am foarte mare încredere în soțul meu și el foarte mare încredere în mine"

Vedeta vrea ca fiul ei să își trăiască copilăria

Prezentatoarea TV își iubește foarte mult fiul și își dorește ca acesta să își trăiască din plin copilăria, astfel nu îi impune să facă ceva cu care micuțul nu este de acord și ține mereu cont de părerea acestuia. Ilinca a mărturisit că ea a crescut la țară și nu prea s-a bucurat de copilărie așa cum ar fi vrut, dar consideră că este sănătos pentru un copil să se joace în noroi și să sară în bălți.

„De un an de zile am început. Nu facem în mod constant, adică în fiecare săptămână, dar o dată la ceva vreme mai programăm o lecție. Cred că este important. Deocamdată face doar engleză. Personal îmi doresc pentru copilul meu să-și trăiască copilăria. Nu vreau să fiu genul de mamă care îl forțează să meargă la 7 sporturi, să facă 15 activități extracuriculare, să fie bun în toate. Eu vreau să-l las să-și trăiască copilăria. Sincer eu am crescut la țară, mi se pare foarte sănătos să nu fie educat ca având de toate, primind de toate, să simtă că i se cuvine absolut orice. Știe ce înseamnă că trebuie să muncim ca să facem bănuți, ca mai apoi să cumpărăm mașini. Știe când cumpărăm o singură mașină sau două mașini, înțelege. Mi se pare foarte sănătos să se joace și în noroi, să se joace și prin bălți, mi se pare sănătos să-l plimbăm cu tramvaiul, să-l plimbăm cu trenul, cu autobuzul. Mi se pare sănătos să cunoască viața exact așa cum este ea pentru că noi muncim pentru noi și pentru el, însă nu se știe niciodată ce se poate întâmpla și vreau să am un copil care să știe a se adapta tuturor situațiilor din viață”, a mai adăugat vedeta.