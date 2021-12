Ilinca Vandici, Raluca Bădulescu și Victor Slav au adus speranță în casa unei familii greu încercate de soartă, în cadrul campaniei Kanal D "Dăruiește Crăciun"

In articol:

Telespectatorii au avut ocazia să fie părtașii unor momente cu adevărat emoționante, aseară, la Știrile Kanal D, urmărind un reportaj din cadrul campaniei „Dăruiește Crăciun”, dezvoltată de Kanal D împreună cu asociația FDP- Protagoniști în Educație.

Vedetele "Bravo, ai stil!Celebrities" au împodobit bradul alături de copii

Pentru câteva ore, ochii micuților Florin Ciprian (1 an și 10 luni), Maria Izabela, (4 ani), Robert Marian, (6 ani), Aurelia Denisa, (10 ani) și Alexandru Cristian (11 ani) s-au umplut de bucurie și emoție. Ilinca Vandici, Raluca Bădulescu și Victor Slav le-au fost alături, au împodobit bradul, au citit povești și i-au ajutat pe cei mici să descopere cadourile aduse de Moș Crăciun, oferindu-le încrederea că magia Sărbătorilor de Iarnă chiar există și că oameni cu suflet mare vor fi lângă ei să îi ajute și să le călăuzească pașii spre un viitor mai bun.

"Sunt foarte empatică. De când am devenit mamă sunt foarte atentă și ușor de emoționat atunci când vine vorba despre copii. M-am bucurat enorm că am putut să aduc zâmbete pe fețele copiilor care nu realizează în acest moment care le este situația și se bucură de absolut orice cadou la adevărata lor valoare. Mă doare sufletul să văd că mai există familii și copii care își duc viața cu greu, cărora nu le ajunge mâncarea și care nu au bani de rechizite sau haine. Mi-aș dori să am o superputere și să le pot face tuturor viața frumoasă. Sunt recunoscătoare că am avut șansa să fac parte din această campanie <Dăruiește Crăciun>", a spus cu emoție în glas prezentatoarea "Bravo, ai stil! Celebrities", Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici, alături de unul dintre copiii familiei Rădulescu

Cei șapte membri ai familiei locuiesc într-o singură cameră, mică dar îngrijită.

Tatăl copiilor, Marian Rădulescu, 43 de ani, lucrează în construcții, fiind singurul susținător al familiei. Mama, Rădulescu Georgiana, 26 de ani, a lucrat ocazional ca femeie de serviciu, însă acum este casnică, ocupându-se de creșterea și îngrijirea celor cinci copii care merg la școală și au rezultate bune la învățătură.

"Am descoperit cinci copii extrem de inteligenți, de veseli, care mi-au umplut sufletul de bucurie cu entuziasmul lor. M-au îmbrățișat cu atâta dragoste și au fost atât de primitori. Merită să aibă un viitor mai bun, plin de speranță și lipsit de grija zilei de mâine", a adăugat cu ochii în lacrimi Raluca Bădulescu.

Ilinca Vandici, Victor Slav și Raluca Bădulescu, alături de copiii familiei Rădulescu

"Crăciunul este despre a dărui și a primi speranță, bucurie, empatie, iubire în forma ei cea mai frumoasă oferită de copii. Sunt mulți copii pentru care Moșul se lasă așteptat, care nu au ce pune pe masă, ce îmbrăca, ce încălța sau nu au rechizite pentru a merge la școală. Cu un mic gest creștinesc, un SMS la 8844, putem schimba un viitor", a subliniat și Victor Slav.

Silvia Ioniță, parte din campania "Dăruiește Crăciun"

Reportajele Campaniei "Dăruiește Crăciun" continuă

Seria reportajelor emoționante în cadrul Campaniei „Dăruiește Crăciun”, ce pot fi urmărite în cadrul Știrilor Kanal D, continuă. În seară această, în cadrul principalului grupaj informativ Kanal D, de la lora 19:00, Silvia Ioniță merge cu daruri acasă la o fetiță care a trecut prin prea multe încercări pentru vârsta ei fragedă.

Campania „Daruiește Crăciun” este dezvoltată de Kanal D împreună cu asociația FDP- Protagoniști în Educație. Suma strânsă în urmă donațiilor făcute prin SMS, la 8844, va fi direcționată către familii aflate în situații dificile, prin intermediul FDP-Protagoniști în Educație.

Numărul 8844 este valabil în rețelele Orange și Vodafone. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețeaua Orage, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite, în rețeaua Vodafone clienții nu plătesc TVA. Pentru dezabonare, trimite gratuit „Ajut STOP” la 8844.

