Ilinca Vandici se lansează în muzică? Ce artist a contactat vedeta pentru a o ajuta să scoată o piesă: "O bat la cap de vreo 5-6 ani de zile"

Ilinca Vandici este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV de la noi din țară. Aceasta este admirată și apreciată pentru frumusețea și inteligența pe care le posedă. Ilinca este împlinită atât pe plan profesional, cât și pe cel personal, bucurându-se atât de proiecte senzaționale, dar și de o familie minunată.

Ilinca Vandici visează să cânte

Prezentatoarea Bravo, ai stil! Este invidiată pentru silueta ei perfectă, parcă trasă printr-un inel.

Ilinca Vandici a făcut mărturisirea la care nu te așteptai. Vedeta visează să cânte și chiar a făcut demersuri în acest sens. Ilinca a contactat o expertă în domeniul muzical, pe care a rugat-o să îi facă o piesă. Iată despre cine este vorba.

"Am o prietenă foarte bună, Elena Neagu, care e soția lui Matteo. Elena este impresar artistic și Matteo are studio de muzică. Tot o bat la cap de vreo 5-6 ani de zile, să îmi facă și mie o piesă frumoasă, că vreau și eu să cânt. Îmi închide de fiecare dată ușa în față: Aoleu, ferească Dumnezeu să cânți tu. Dacă mă aude cum cânt sigur zice niciodată în viața asta. Eu mă consider un artist, pentru că ceea ce fac eu are legătură cu treaba asta. Mi se pare că artiștii au întotdeauna dezvoltate mai multe laturi. Sunt cumva pe mai multe paliere, dar toate din domeniul artistic. Știm să cântăm un pic, să jucăm. Și eu am jucat în Narcisa Sălbatică, acum un an și jumătate. Mi-a plăcut și aș mai face.", a declarat Ilinca Vandici.

Ce vrea să facă Ilinca Vandici la pensie?

Ilinca Vandici s-a gândit deja și ce vrea să facă la pensie. Se pare că optează pentru o odihnă îndelungată, dacă s-ar putea, o vacanță prelungită.

"La pensie vreau să fiu undeva pe o insulă nu știu dacă pustie sau nu, unde să stau și să citesc. Atât. E foarte obositor, dar sunt atât de fericită că reușesc să țin lucrurile într-o balanță, echilibru și că toate merg. Deși cu oboseala asta a mea pe care o resimt...", a mai mărturisit Ilinca Vandici.

În cazul în care Zian va avea un copil, iar bunica Ilinca Vandici va fi chemată la datorie, ce se va întâmpla. Vedeta are un răspuns și pentru asta.

"Îți dai seama că o să fiu acolo pentru el, dar în egală măsură am nevoie și simt și cred că e sănătos să am nevoie și de timp pentru mine. Mă implic acum cu el, cât știu că încă mai depinde de mine, de deciziile pe care eu le iau pentru el, de alegerile mele, însă de la un punct încolo, îi voi da lui libertatea de a-și lua propriile alegeri. Atunci poate voi putea și eu să fac un pas în spate și să respir un pic ușurată.", a spus Ilinca Vandici, pentru Detectorul de minciuni.

