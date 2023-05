Ilinca Vandici, vacanță-surpriză în Dubai pentru băiețelui ei, Zian

La sfârșitul săptămânii, între filmările pentru emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D2, vedeta a urcat în avion alături de micuțul în vârstă de șase ani, și împreună au dat startul unei aventuri de neuitat. Itinerariul a inclus unele din cele mai spectaculoase atracții pentru copii din Dubai.

”Zian adoră aventura, parcurile de distracții și, după experiența Disneyland, de acum câteva luni, mi-am dorit să mergem împreună într-o nouă expediție, așa cum ne place nouă să spunem, dar, de această dată, într-o destinație caldă, care să ofere mult mai multe atracții pentru copii.

Am ales Dubai, după ce m-am documentat ce poți face acolo cu un copil de vârsta lui. Am avut doar patru zile la dispoziție, din pricina filmărilor pentru emisiune, dar au fost pline de momente unice de care ne-am bucurat foarte mult. Am plecat cu zborul de noapte flydubai și am ales de această dată business class, unde sunt fotolii care se transformă în pat, perfect orizontal, pentru ca Zian să poată dormi. A contat acest aspect pentru noi pentru ca, a doua zi dimineată, când urma să ajungem, să fim odihniți și să putem începe să explorăm destinația”, declară Ilinca Vandici.

În cele patru zile petrecute în Dubai, Ilinca și Zian au mers la trei parcuri de distracții acoperite, care pot fi frecventate și în timpul verii, fără a simți disconfortul căldurii. Au vizitat The Green Planet, o replică a unei păduri tropicale, oferind vizitatorilor posibilitatea de a experimenta natura într-un mediu controlat, și au vizitat Dubai Safari Park, o grădină zoologică imensă, care oferă animalelor un mediu mai apropiat de cel natural, unde care

te poți plimba cu autobuzul cu geamuri generoase, printre animale, ca într-un safari adevărat.

”Am ajuns dimineața în Dubai, ne-am cazat la Palazzo Versace, hotel pe care l-am ales pentru că este central și aproape de atracțiile din program și are, printre altele, și trei piscine superbe, unde cei mici se pot juca în voie. În prima zi am mers la IMG Worlds of Adventure, care este cel mai mare parc tematic indoor din lume.

Are o suprafață totală de peste 1,5 milioane de metri pătrați, împărțită în mai multe zone tematice cu personaje din benzi desenate și filme Marvel, precum Spider-Man, Iron Man, Thor și Avengers. Ne-am dat în montagne-russe-ul Hulk, simulatorul Iron Man și traseul interactiv Spider-Man. Nu am ratat nici zona Cartoon Network, unde se găsesc atracții cu personajele sale preferate, Powerpuff Girls.

După aceea, am mers la Ayo Universe, un parc acoperit, aflat în Wafi Mall, unde ai o varietate de atracții, jocuri și activități împărțite în patru zone tematice distincte.

Ai o zonă tematică inspirată din orașele occidentale, o alta cu accent pe tehnologie și inovație, ce oferă experiență interactivă prin intermediul jocurilor și a atracțiilor virtuale, o zonă unde găsești o replică în miniatură a orașului Dubai, și o alta ce oferă o experiență de poveste prin intermediul decorurilor și a personajelor fantastice.

În ziua următoare am mers la The Green Planet, care este o replică a unei păduri tropicale, reconstruită într-un mediu controlat, unde descoperi o varietate de plante și animale tropicale, precum păsări exotice, broaște țestoase și iguane, dar și un traseu de aventură cu copaci și o cascadă. Zian a învățat acolo și cât de important este să conservăm natura și biodiversitatea.

După The Green Planet, am ajuns la Kidzania, un parc din incinta Dubai Mall, care este construit ca un oraș pentru copii în miniatură, unde aceștia pot experimenta diferite meserii și activități, precum și să învețe despre lumea adultă. Cei mici pot să devină doctori, pompieri, reporteri, designeri, actori și multe altele.

Ultima zi am rezervat-o pentru Dubai Safari Park, o grădină zoologică total diferită de ce am mai văzut până acum, ce oferă animalelor un mediu mai apropiat de cel natural. Am avut un tur într-un mic autobuz, care ne-a plimbat printre animale, în zonele unde stau, zone ce recrează fidel mediul lor natural. Am văzut lei, tigri, crocodili, hipopotami, rinoceri albi, gheparzi, maimuțe, bivoli. Girafele au reprezentat însă atracția pricipală. Am avut posibilitatea să le hrănim și să le mângâiem. Zian a fost extrem de fericit să trăiască o asemenea experiență.

Sunt foarte recunoscătoare pentru că reușesc să ii ofer lui Zian momente unice și amintiri de neuitat. Sunt fericită că, alături de el, și copilul meu interior se bucură de aceste clipe minunate și, astfel, mi se pare că reușesc să rescriu povestea propriei copilării.

Mulți m-ați întrebat de ce am ales Dubai ca și destinație de vacanță alături de copil. E simplu! Pentru că aici am găsit o mulțime de locuri si activități super atractive pentru copii și nu ne-am plictisit nici măcar o secundă! Sunt recunoscătoare, așadar, pentru tot!”, povestește Ilinca Vandici.

Vedeta mărturisește că intenționează să revină în Dubai în curând, atunci când va avea mai mult timp liber, pentru a petrece, alături de familie, o vacanță mai îndelungată, având deja pe listă noi și noi atracții potrivite pentru Zian.

”Au fost patru zile superbe, pline de momente unice de care ne am bucurat din plin până când, efectiv, am căzut epuizați în fiecare seară, iar dimineața abia așteptam să răsară soarele pentru a pleca într-o nouă aventură!

Ca mamă, cea mai mare bucurie a fost și este fericirea copilului care a plecat de la hotel spunând că iubește Dubai-ul și că abia așteaptă să se întoarcă!

Așadar, pe curând, Dubai, îți mulțumim pentru aceste zile frumoase și promitem să revenim curând!”, încheie vedeta.