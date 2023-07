Ilona Brezoianu, prima apariție alături de noul iubit. Imaginea și mesajul publicate acum de actriță spun totul

In articol:

Ilona Brezoianu este o figură cunoscută publicului larg, datorită aparițiilor televizate pe care le are și a numeroaselor piese de teatru pe care le pune în scenă, prin toată țara.

Dezinvoltă din fire, glumeață și sinceră, blonda a reușit să adune în jurul ei o mulțime de fani, dar și mulți pretendenți.

Chiar și așa, cu bărbați roind în jurul ei, Ilona Brezoianu nu s-a afișat până acum la brațul niciunui mascul.

Ilona Brezoianu nu se mai ascunde

De multe ori s-a zvonit ba că ar forma un cuplu cu Mihai Bendeac, ba că celebrul Cuza i-ar fi căzut cu tronc, însă nimic mai neadevărat.

Căci abia acum se află adevărul. Și asta pentru că, pe Instagram, recent, blonda a publicat prima imagine cu iubitul ei.

La ceas de seară, prin București, îmbrățișați, zâmbitori și îndrăgostiți, așa au fost fotografiați cei doi amorezi.

Imaginea i-a plăcut atât de mult și, cel mai probabil, fiind și îndrăgostită lulea, încât Ilona a publicat-o chiar ea pe rețelele de socializare.

”Băiatul meu”, a scris Ilona Brezoianu, pe contul ei de Instagram.

Tânărul din imagine, conform Cancan, este partenerul de viață al actriței de mai bine de jumătate de an. Andrei, pe numele său, a cucerit-o pe blondină chiar dacă nu face parte din lumea mondenă, ea introducându-l acum pas cu pas printre prietenii ei celebri.

Ilona Brezoianu, prima apariție alături de noul iubit [Sursa foto: Instagram]

Mai mult decât atât, dacă luăm în calcul declarațiile din trecut făcute de actriță, am putea spune că Andrei a avut acel ceva în ochii Ilonei.

Și asta pentru că ea spunea că este o femeie pretențioasă și foarte ocupată, ba chiar, și nepregătită să iubească, de aceea preferă încă singurătatea.

”Să zicem că sunt și pretențioasă, dar nici nu m-am focusat pe aspectul ăsta pentru că am creierul împrăștiat în toate direcțiile. Am toate emisiunile, toate filmările, toate proiectele și nu mă pot focusa neapărat pe aspectul ăsta. Cred că ăsta este singurul motiv. Trebuie să fii un pic pregătit, iar eu nu sunt pregătită pentru că sunt cu gândul la tot ce am de făcut. Nu-mi permit în momentul ăsta să încurc pe nimeni. Și sunt prinsă în tot felul de relații de prietenie. Mă văd în fiecare zi cu foarte mulți oameni. Este greu pentru cineva să trăiască cu un om atât de ocupat și cu viața mea socială. Sunt cumva peste tot”, a mai spus actrița, conform Fanatik.