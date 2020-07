Preotul a ținut slujba în combinezon, având pe deasupra și patrafirul

In articol:

Pandemia de coronavirus și creșeterea ridicată a numărului de infectări i-a speriat pe unii oameni care au decis să-și ia măsuri ridicate de protecție. Este și cazul unui preot din Olt care a avut o apariția halucinantă la o înmormânatare. Duhovnicul și-a luat combinezon, iar pe deasupra a pus și patrafirul.

Imaginea a devenit una virală pe rețelele de socializare, stârnind numeroase comenatarii.

„Nu am cuvinte. Chiar o fi un preot sub combinezon? De la astfel de preoţi aşteptăm cuvânt de învăţătură? Mai e un pas să slujească aşa şi în Sf. Altar. A luat exemplu de la preoţii care au purtat sicriul PS Pimen. Frica de moarte este mai mare decât frica de Dumnezeu şi de viaţa veşnică“, scrie internautul care a distribuit postarea pe Facebook.

„De pe ce planetă a venit acest astronaut?“, sau „Se duce pe Lună???“, sunt doar două dintre comentariile care nu au întârziat să apară.

Ce spune preotul după apariția sa controversată, în combinezon

Nici preotul nu s-a lăsat mai prejos așa că a zis: „Noi nu vrem să ascultăm sfaturile medicilor...“, constată deznădăjduit preotul.

Însă preotul a explicat pe larg motivul pentru care a ales să apară așa în cimitir. Slujba de înmormântare era a unui decedat de coronavirus, un bărbat de 73 de ani. Chiar dacă sicriul a fost sigilat înainte de a fi dus la cimitir, preotul a vrut să-și ia toate măsurile de precauție așa că a apleat la ajutorul unui prieten. Acesta i-a făcut rost de un combinezon.

„Nu este un lucru ieşit din comun. Ştiţi că noi suntem şi doctori de suflete. Mai bine previi decât să tratezi. Eu sunt cel care cred în aşa ceva (n.r. -în existenţa SARS CoV-2), există, face o nenorocire mare şi noi nu vrem să ascultăm sfaturile medicilor. M-au mai şi luat la mişto, mai sunt şi din cei care ... Fenomenul să ştiţi că există, eu mi-am dat seama de la început că trebuie să ne ferim cu adevărat“, a declarat preotul, pentru 10News Media.

Mai mult, preotul spune că nu a încălcat niciun canon bisericesc, ba din contră, în biserică rosteşte chiar o rugăciune specială transmisă de Episcopia Slatinei şi Romanaţilor.

„N-am încălcat niciun canon bisericesc. Trebuie să ne adaptăm la condiţiile în care trăim. Mie familia mi-a transmis că e mort de aşa ceva, eu n-am niciun document oficial, am luat toate măsurile de precauţie, mi-am făcut slujba exact cum trebuie şi cum scrie la carte. Totul se face pe marginea gropii. E o slujbă mai scurtă, eu am făcut-o în integralitate, pentru că mi-a permis timpul. Am făcut, aşa, o mică pregătire cu participanţii la înmormântare, înainte, au stat şi la 4-5 metri în cimitir, i-am rugat să poarte mască, chiar dacă eram în aer liber, în spaţiu deschis. Am avut acolo persoane care au înţeles“, a mai spus preotul.