Imagine îngrijorătoare cu Simona Gherghe! Ce se întâmplă acum cu vedeta, după ce a anunțat că se simte din nou rău?

Ultima perioadă a fost una extrem de dificilă din punct de vedere al sănătății pentru Simona Gherghe și familia ei. În urmă cu circa o lună, prezentatoarea TV a fost diagnosticată cu COVID-19 și s-a confruntat cu o serie de simtome supărătoare.

Ei bine, chiar dacă s-a vindecat, problemele de sănătate se țin ca scaiul de ea și de membrii familiei ei. Vlad, fiul acesteia, a venit de la școală cu o viroză pe care a luat-o imediat și ea, iar acum se pare că nici fiica ei nu se simte prea bine.

Vedeta de televiziune s-a fișat pe rețelele de socializare, în timp ce utiliza un dispozitiv medical care să o ajute să respire mai bine. „La noi în casă se răcește pe rând. A scăpat Vlad, a luat Ana”, a povestit Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Simona Gherghe: „ Resimt și acum COVID-ul, nu a fost o simplă răceală pentru mine”

În urmă cu câteva zile bune, pe când anunța că fiul ei s-a întors cu o viroză acasă, blondina a dezvăluit că experiența infectării cu coronavirus i-a lăsat sechele.

„Am postat o fotografie cu mine și Vlad cu comentariul: „Unul mai răcit ca altul” și foarte multe comentarii au fost că tocmai am trecut printr-o experiență urâtă, aceea cu covid-ul. Într-adevăr suntm fericiții posesori a două îmbolnăviri în decurs de o lună. Vlad a venit cu o viroză de la grădiniță. La el s-a manifestat mai blând, la mine mai urât, pentru că am tușit foarte tare de data asta, spre deosebire de COVID, când nu am tușit foarte mult, dar m-a durut și atunci gâtul rău. Asta îmi arată că organismele sunt destul de avariate de experiența prin care am trecut de acum o lună. Cred că o să avem nevoie de o cură serioasă de vitamine, sucuri naturale și de foarte multe plimbări și activități în aer liber.(...)

Resimt și acum COVID-ul, nu a fost o simplă răceală pentru mine. Cred că am făcut și o laringită, nu sunt sigură, cred. Ieri am fost foarte răgușită și mi-a fost foarte greu să țin emisia. Astăzi sunt un pic mai bine și sper eu că sunt spre vindecare și gata cu bolile că vreau să fie bine, să fim sănătoși. Ne vedem în direct”, a transmis Simona Gherghe pe rețelele de socializare.