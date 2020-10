Jonathan Endecott [Sursa foto: Captură YouTube]

Se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. La fel este și-n cazul unui copil de nouă ani, care a fost surprins făcându-și temele pe trotuarul de lângă școala închisă. Elevul nu are internet acasă, din cauza sărăciei, așa că își face lecțiile lângă unitatea de învățământ, care are internet. Incidentul, care a induioșat milioane de inimi, a avut loc în New Mexico.

Copilul de nouă ani, surprins cu laptopul așezat pe o cutie de carton

Un profesor de la școala respectivă l-a văzut pe copil, într-o dimineață, cu laptopul așezat pe o cutie de carton, lângă școală, și a postat o fotografie cu el pe Facebook cerând ajutorul comunității. Elevul de nouă ani încerca să se conecteze la rețeaua de WiFi de la școală pentru că părinții lui nu au bani să plătească internetul acasă.

Jonathan Endecott are nouă ani și este elev în clasa a IVa. Copilul locuiește în apropierea școlii unde învață, așa că folosește conexiunea la internet a unității de învățământ, ca să poată participa la cursurile online, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Într-o dimineață, un profesor l-a văzut pe băiat stând cuminte cu laptopul așezat pe o cutie de carton. Cadrul didactic n-a stat prea mult pe gânduri și a postat o fotografie cu el pe pagina de Facebook, cerând ajutorul comunității.

Totul a început când pandemia de COVID-19 a închis școlile din Roswell, iar Jonathan nu avea posibilitatea să participle la cursurile online, pentru că părinții lui nu aveau cum să mai plătească încă o factură acasă. Mama băiatului, care și-a pierdut ambele lo curi de muncă din cauza crizei generate de Covid-19, i-a spus fiului ei că ar putea încerca să se conecteze la rețeaua de WiFi de la școală, scrie Daily Mail.

„Am trăit întotdeauna de la salariu la salariu. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit întotdeauna să obținem suficient cât să trăim cu ceea ce trebuia să plătim. Când a lovit Covid-19, la început nu mi-a afectat angajarea. Acum aproximativ 2 luni, asta s-a schimbat. Mi-am pierdut slujba plătită săptămânal”, a povestit Angel, mama băiatului.

Imaginea cu micuțul ghemuit în fața unei cutii de carton a impresionat o lume întreagă. Între timp, au apărut și persoane dornice să le ofere ajutor. O persoană s-a oferit deja să plătească internetul familiei pentru un an întreg.

sursa/ foto - Daily Mail, YouTube