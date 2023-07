In articol:

Florinel Coman a avut o evoluție senzațională în derby-ul FCSB-Dinamo, scor 2-1, în a doua etapă din Superliga României. Autorul primului gol, unul de senzație, înscris cu piciorul stâng, dar și al unei prestații foarte bune, așa cum de altfel și-a obișnuit fanii în acest an, ”Mbappe de România” a fost, de departe, jucătorul meciul.

Imaginea cu care Florinel Coman, soția lui și fetița lor au impresionat pe toată lumea la câteva ore după derby-ul FCSB-Dinamo

Aplaudat de toată suflarea roș-albastră, Florinel Coman a oferit și două momente ce au făcut deliciul oamenilor. Prima s-a petrecut atunci când a găsit un telefon pe teren și a simulat că vrea să își facă un selfie, iar al doilea are legătură cu viața lui privată.

Astfel, la câteva ore după derby, Florinel Coman a postat o imagine emoționantă pe Instagram, mai exact un story în care apăreau soția lui Ioana Timofeciuc, fetița lor Kasia și un tort mare roz cu marțipan și căpșuni pe care era pusă o lumânărică de un anișor, exact vârsta îngerașului din viața sa.

Fotografia îl arată pe incisivul fotbalist al lui Gigi Becali într-o postură diferită față de gazon, plin de dragoste față de familia lui frumoasă, în clipa în care își aniversa fiica născută în vara lui 2022.

Florinel Coman și familia lui [Sursa foto: Instagram]

Florinel Coman și-a cerut iubita în căsătorie, pe Ioana Timofeciuc, la munte, pe balcon, în mijlocul unei inimii făcută din petale de trandafiri

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au o relație din anul 2017, de pe vremea când starul de la FCSB activa la Farul Constanța. De-a lungul timpului, norocul a fost de partea jucătorului, astfel că ascensiunea nu a fost doar pe plan sportiv, ci și sentimental, formând acum, alături de tânără, unul dintre cuplurile solide din lumea sportului românesc.

Florinel Coman a cerut-o pe Ioana de soție în luna mai 2022, în timp ce aceasta era însărcinată cu primul copil al cuplului. Pentru cererea în căsătorie, Florinel Coman a dus-o pe frumoasa femeia la munte și a pus la cale o surpriză de zile mari, fiind ajutat de prieteni, care au fost părtași la regia fotbalistului.

În hotel, pe balcon, în mijlocul unei inimii făcută din petale de trandafiri, înconjurați de lumânări, având alături și mesajul ”Marry Me” (n.r. Căsătorește-te cu mine”), fotbalistul a a îngenuncheat în fața șatenei care i-a cucerit definitv inima și i-a oferit un inel. Ioana a acceptat și, două luni mai târziu, cei doi au spus Da în fața Ofițerului Stării Civile, a nașilor, soții Miron, și a prietenilor, într-un cadu de poveste.

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au devenit părinții unei fetițe anul trecut! Am reușit împreună. Echipa perfectă+ tati’’

Anul trecut, în iulie, Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au devenit pentru prima dată părinți. Partenera de viață a ”șeptarului” de la FCSB” a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, rodul iubirii lor. Imediat, pe rețelele de socializare, acolo unde soția sportivului este foarte activă, ea a publicat două imagini de suflet.

Una dintre fotografii îi arată pe cei trei, direct de pe patul de spital, îmbrățișați, zâmbind și fericiți, în timp ce în cea de-a doua imagine apare doar fetița, Kasia, nume ce înseamnă ”pur” și care este caracterizat de atribute precum ambiție, spirit de conducere, iubire, răbdare și strălucire.

Ioana Timofeciuc a avut grijă să nu îi arate micuței întregul chip, ci i-a surprins doar mânuța, pe care deja purta o brățară, și jumătate din față, fără a-i lăsa ochii la vedere. Însă, în dreptul acestei imagini, cea care l-a făcut pe Florinel Coman tata, a lăsat și un mesaj emoționant, prin care a marcat cea mai importantă dată din viața lor, cea de 6 iulie, atunci când a născut, dar prin care l-a și pus pe un piedestal pe fotbalistul lui Gigi Becali.

Prin ochii Ioanei, Florinel Coman este deja un tată minunat, fiind lângă ea non stop, fapt ce a contribuit foarte mult la starea de bine a mămicii care a născut pe cale naturală, în apă. ‘’Cea mai grea/epuizantă și totodată cea mai minunată experiență din viața mea. Datorită lui am reușit să duc la capăt tot acest proces. Este un tată minunat care m-a susținut neîncetat. Am reușit împreună. Echipa perfectă+ tati’’, a scris Ioana Timofeciuc pe rețelele de socializare.