Imaginea îngrijorătoare postată de Jador! A apărut pe internet cu o mască de oxigen pe față

Jador se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, cântărețul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, tânărul este foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu fanii săi, ținându-i la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața

sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Jador a postat o imagine cu el pe rețelele de socializare, care fără doar și poate, i-a pus pe gânduri pe urmăritorii din mediul online.

Mai precis, artistul a fost surprins în timp ce se afla întins pe pat, cu o mască de oxigen pe față, însă fără a da prea multe detalii despre starea de sănătate. Cel mai probabil nu este vorba despre nimic grav, asta pentru că la scurt timp după ipostaza îngrijorătoare în care s-a postat pe Instagram, artistul le-a povestit fanilor o întâmplare, unde subiectul principal era chiar o tânără domnișoară, admiratoare de-a lui.

Jador se întoarce pe băncile facultății

Deoarece artistul nu și-a finalizat studiile, Jador a decis ca anul acesta să se înscrie la facultate și să continue ceea ce a început.

Așadar, începând cu acest an universitar, Jador va fi student al Academiei de Studii Economice, la specializarea Comunicare în Afaceri, la programul de masterat.

„Nu las niciodată lucrurile neterminate. Îți dai seama că ajută. M-am înscris la Comunicare în afaceri, la Academia de Studii Economice. Eu nu fac ca toți ceilalți. Nu o să am toate obiectele pentru că eu deja le-am luat. Eu mai am doar șase obiecte tot anul. O să studiez doar șase tot anul, sunt doar o oră sau două pe săptămână. Nu solicită foarte mult timp. O să am examene. Probabil nu mă voi duce la seminarii, dar la cursuri cu siguranță mă duc”, a declarat Jador pentru spynews.ro.