Litoralul este sub Cod Rosu de furtuni cu vijelii și grindina. In toate statiunile au fost vijelii in care vantul a suflat cu viteze și de 90 de kilometri pe oră, a plouat torențial cu tunete si fulgere si a cazut grindină. Cantitățile de apă au ajuns si la 70 de litri pe metru pătrat – pe arii restrânse.

Imagini apocaliptice! COD ROȘU pe litoral. Cerul s-a înnegrit brusc

Imaginile filmate de turisti in Mamaia, Eforie si Navodari arata amplitudinea furtunii. Codul Rosu de la malul marii este valabil până la ora 18, și afectează sudul Dobrogei. Imaginile surprinse recent sunt apocaliptice. Turiștii s-au îngrozit când au văzut că totul se întunecă și au fugit imediat de pe plajă.

O localnica a sunat la 112 si a spus ca a vazut de la balcon un barbat care inota in mare in zona plajei Navodari, iar dupa ce a inceput vijelia, nu l-a mai vazut. La fata locului s-au alocat un echipaj SMURD, scafandrii militariu și o ambarcațiune de cautare si salvare .

Pana în momentul de fata nu exista alte informatii sau sesizare de la vreo ruda sau prieten care sa anunțe dispariția vreunei persoane în mare.