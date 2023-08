Imagini cu Valentin Sanfira în scaun cu rotile, după accidentul pe care l-a suferit în Italia! Care este starea lui de sănătate în momentul de față?

In articol:

Valentin Sanfira a trecut prin clipe grele în urmă cu câteva zile, după ce s-a accidentat destul de grav în timp ce se afla în vacanță în Italia. Pe rețelele de socializare, artistul le-a împărtășit fanilor că a fost operat de urgență și a ținut să le povestească cum se simte.

Valentin Sanfira s-a întors acasă

Cântărețul de muzică populară a ajuns acasă, la reședința sa din Ilfov și a postat imaginile pe internet.

Valentin Sanfira a avut parte un incident nefericit în urmă cu câteva zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia. Artistul s-a accidentat la picior și a suferit o intervenție de urgență, iar acum urmează o perioadă destul de lungă de recuperare. Recent, cântărețul s-a întors în țară și s-a fotografiat din reședința sa din Ilfov și și-a informat fanii că acum a ajuns acasă și a început deja fizioterapia. Din imaginile postate de artist se poate observa că este în scaun cu rotile.

„Acasă e cel mai bine! Prima zi de fizioterapie”, a scris artistul la postarea pe care a făcut-o recent pe InstaStory.

Valentin Sanfira a suferit un accident

În urmă cu doar două zile, artistul a suferit o accidentare în Italia și a fost nevoit să se opereze de urgență. Valentin Sanfira a anunțat pe internet ce a pățit și a menționat că nu va putea să își onoreze următoarele evenimente.

„Dragii mei, vă las această postare din respect și prețuire, dar mai ales pentru a nu fi dezinformați cu privire la starea mea de sănătate. Săptămâna trecută am avut un accident aici, în Italia. În decursul acestor zile, am fost internat în spital. Din păcate, a fost nevoie de o operație la picior, însă, slavă Domnului, totul a decurs cum trebuie și starea mea de sănătate este bună. După ce voi ajunge acasă, va urma o perioadă de recuperare, astfel încât nu voi putea fi prezent la evenimentele și spectacolele viitoare. Am fost norocos să am parte de medici foarte buni și competenți. Le mulțumesc pentru tot! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru toată grija pe care mi-ați purtat-o și promit să îmi revin cât mai repede pentru a mă putea întâlni cu publicul meu frumos. Multă sănătate tuturor! Este cea mai de preț!”, a scris cântărețul la postarea pe care a făcut-o atunci pe Facebook.