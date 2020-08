In articol:

Fiica lui Gică Hagi s-a îmbrăcat în costume aromâne, pozând pentru un proiect. “Women from different cultures through the eyes of make-up” este un proiect spectaculos, initiat de doua tinere super talentate Naomi Guttman si Dana Eliza Serdean!”, a postat Kira Hagi. (vezi cum a ajuns fiul Nicoletei Guță să își bată joc de Gică Hagi)

Citeste si: Hagi, magnific si la strunit sutele de cai putere! Regele fotbalului romanesc si-a aratat noua sa bijuterie pe 4 roti

Citeste si: Gică Hagi s-a împrumutat cu o sumă uriașă la bancă în plină pandemie! „Regele” s-a îndatorat pe 10 ani!

Citeste si: Fiica lui Gică Hagi şi-a deschis prima expoziţie de pictură! La vernisaj l-a avut alături pe Gică Popescu!

„Pe langa faptul ca am invatat despre simbolistica machiajului din cultura bunicilor si strabunicilor mei, am avut ocazia sa port costume traditionale aromane, vechi de 120 de ani! Unul dintre costume a apartinut fabuloasei poete aromane Kira Iorgoveanu! Ce onoare!”, a continuat fata lui Gică Hagi, cel mai de seamă reprezentant al machidonilor din România, alături de Simona Halep.

Fiica lui Gică Hagi s-a îmbrăcat în costume aromâne: "Important e să nu îți uiți rădăcinile!”

“Multumesc din suflet pentru aceasta ocazie neasteptata si multumesc #sutsataarmãneascã pentru ca are incredere in mine sa fac parte din acest gen de proiecte care imi amintesc mereu cat de important e sa nu iti uiti radacinile!”, a mai explicat tânăra actriță.

Ulterior, e a mai postta o fotografie, într-un alt costum. “Poate nu v-ati convins ca pot sa fiu o autentica tarancuta aromanca. Din acelasi proiect, “Women from different cultures through the eyes of make-up”, iata-ma intr-o alta ipostaza, in costumul traditional “Farserot”! Incepe sa-mi placa foarte mult, sa nu va mirati daca o sa ma vedeti pe strada imbracata asa”, a încheiat Kira Hagi.

Fiica lui Gică Hagi s-a îmbrăcat în costume aromâne: “Eu am crescut cu niște principii"

Kira este la începutul unei promițătoare cariere de actriță. Întrebată dacă este vreo piesă de teatru în care îşi dorește să joace, Kira a dezvăluit: “O scrisoare pierdută” – să joc într-o piesă scrisă de Caragiale ar fi o bucurie și mi-ar plăcea să joc oricare dintre personaje. Cum spuneam, sunt o persoană curioasă, așa că orice personaj este un challenge binevenit.”.

Chestionată despre ce nu ar face niciodată pentru un rol, Kira a mărturisit: “Eu am crescut cu niște principii – să te respecți pe tine și dacă te respecți pe tine îl respecți și pe cel din fața ta. Depinde de rol, nu știu. Nici nu vreau să fiu arogantă și să spun că voi refuza un rol anume, pentru că sunt la început și nu e ok. Nu știu… Dacă mă întrebi dacă m-aș tunde zero, nu m-ar deranja, probabil aș face-o!”.