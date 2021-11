Imagini de infarct cu Marius Crăciun și Mellina: o ține de mână și o ia în brațe! Cântăreața a lansat o piesă de dragoste

In articol:

Surpriza muzicală de săptămâna aceasta vine de la Mellina, pe numele ei adevărat Mădălina Dumitru, care a lansat melodia "Fată Dragă", însoțită de un videoclip regizat de Octavian Lucian. Mellina a lucrat la piesă la text și orchestrație, a colaborat cu Mihai Cristian la chitară, iar de Mix/Master/Producție adițională s-a ocupat Bogdan Ioan (Box Studio).

De machiajul actorilor a avut grijă Cristina HLM iar ținuta Mellinei a fost de la NymphaClothing. Videoclipul a fost filmat la Herghelia Balta Doamnei iar alături de Mellina și Marius Crăciun în videoclip mai apar Burtea Serena Maria și Dorai Alexandru.

“ În general piesele pe care le compun sunt trăiri personale iar piesa “Fată Dragă” este un mesaj pentru mine că viața merge mai departe și devine infinit mai frumoasă chiar și după mari dezamăgiri. Cu toții suferim, mai ales pe fondul iubirii și recunosc că am suferit decepții și nu mi-a fost bine dar în ciuda acestui fapt, niciodată nu mi-am permis să îmi pun ziduri în fața iubirii doar din frica de suferință. L-am ales pe Marius să facă parte din clipul meu pentru că da, mi se pare un bărbat atrăgător, știam că mă pot baza pe el, o persoană serioasă și implicată în ceea ce face. A fost foarte funny la clip “să ne iubim” pentru că eu îl văd ca pe un frate mai mic dar am reușit să fim profi (râde). Mulțumesc echipei! Fără oameni în jurul nostru nu putem face nimc. Va mulțumesc vouă celor care îmi ascultați muzica de aproape un deceniu!“, a mărturisit Mellina.

Ce spune Marius Crăciun despre acest rol?

Marius Crăciun ne-a mărturisit și el la rândul său cum au stat lucrurile.

"Să vă zic cum a început toată treaba cu prezența mea în clipul “Fată Dragă” împreuna cu Mellina. M-a sunat și m-a întrebat dacă aș vrea să filmez un clip pentru o piesă de-a ei pe care o va lansa curând. Mi-a explicat care este povestea piesei și cum vom filma. Fiind prieteni și colegi de suferință într-un reality show, am acceptat gândindu-mă că va fi ceva foarte tare și cred că și amuzant, totodată să văd cum mă descurc în a filma atâtea scene și momente pentru un clip muzical. Mi s-a părut interesantă în primul rând povestea și ideea de a filma un clip ca personaj principal alături de Mellina, care este o cântăreață cunoscută și piesele ei sunt ascultate la Radio și tv. Venind ziua filmării, mă gândeam cum va decurge totul.

Ne-am amuzat pe cinste pentru că uneori ne bufnea râsul la cadrele cu momentele tandre, dar seriozitatea și-a spus cuvântul și am tratat totul ca atare fiind serioși și filmând clipul într-un timp foarte bun. Ne-am distrat, totul a fost foarte profi, iar echipa de filmare a fost incredibilă cu filmarea cadrelor și chiar idei tari de moment. M-am bucurat să am această experiență cu Mellina pe care o consider o artistă foarte bună în domeniul muzical, implicată 100%, profi, amuzantă, rațională și foarte deschisă. Îi mulțumesc pentru că m-a ales ca partener și sper să vă placă și vouă clipul și melodia. Vă pup!”, a adăugat Marius Crăciun.