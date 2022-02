Imagini de necrezut cu Alexandru Arșinel, cărat în brațe de colegii de teatru! Ce i s-a întâmplat imediat după repetiții

In articol:

Alexandru Arșinel este cel mai iubit și cunoscut actor de teatru din România. Cu o carieră de peste 6 decenii pe secnă, acesta se laud că nu a lipsit nici măcat o dată de la un spectacol și, în ciuda faptului că are nu mai puțin de 82 de ani, continuă să să joace cu aceeași pasiune ca

prima oară când a urcat pe scenă.

Ultima perioadă nu a fost deloc ușoară pentru renumitul actor, care a avut multe probleme de sănătate. În urmă cu câțiva ani a trecut printr-un transplant renal, iar la finalul anului prin două intervenții chirurgicale complicate pe cord. Totodată, al începutul acestei luni, în urma unei dispute pe care a avut-o cu primarul Capitalei, Nivușor Dan, care l-a demis din funcția de direct al teatrului unde a lucrat toată viața lui, Alexandru Arșinel a avut nevoie urgentă de intervenția medicilor și a ajuns la spital.

Se pare că la doar două săptămâni de la acest incident, actorul pare că în continuare nu se simte bine. Paparazzi Click.ro l-au surprins pe Alexandru Arșinel în timp ce este cărat în brațe de către colegii săi până la mașină, cu puțin timp înainte de un spectacol. Iată ce spune despre starea sa de sănătate!

Alexandru Arșinel are din nou probleme de sănătate. Actorul a fost cărat pe sus de colegii lui la mașină, după ce s-a simțit rău

Deși are 82 de ani și multe probleme de sănătate, Alexandru Arșinel încearcă să facă cât mai multe lucruri pe cont propriu. Nu doar că în continuare joacă pe scenă, ci își conduce singur mașina personală. Sâmbătă, pe 13 februarie, atunci când era programat spectacolul „Hai, Hai România”, regizat de el și care se joacă din 2018, actorul a fost nevoit să se întoarcă acasă, după

ce s-a simțit extrem de rău.

Ba mai mult, acesta a avut nevoie de ajutorul colegilor săi de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” pentru a ajune la autoturism, căci nu se mai putea ține pe picioare.

„Încerc să adun întâlniri medicale ca să mă pot face repede cât mai bine. Sunt cu băiatul meu, caut o clinică pentru recuperare fizică, recuperare medicală. Nu mă mai întrebați, în 60 de ani de teatru nu am lipsit niciodată. Ei trebuie să găsească ceva, este mană cerească, să zică că a lipsit de la teatru Arșinel. Când am avut transplant și am avut probleme medicale am lipsit, dar acum au mâncat rahat, să comenteze că am lipsit. Am repetat după amiază spectacolul, iar seara trebuia să fiu la spectacol, dar n-am putut, mi s-a făcut rău, am avut vertij, nu am putut să mă țin pe picioare, nu am putut să mă deplasez, din păcate. Eu la asta mă refer, îmi e atât de urât să comen.tez treaba asta cum nu vă puteți da seama”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Click.ro