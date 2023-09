Imagini de pe patul de spital cu Dragoș Iancu! Fotbalistul de la Hermannstadt accidentat oribil de Țicu în meciul cu Petrolul a fost operat. Ce se întâmplă cu el în aceste momente și ce mesaje i-au scris vedetele FCSB Tavi Popescu și Darius Olaru

In articol:

Dragoș Iancu, fotbalistul de la Hermannstadt accidentat oribil de Țicu în meciul cu Petrolul, a fost operat, în această dimineață, iar jucătorii de la FCSB, Tavi Popescu și Darius Olaru, i-au scris mesaje de încurajare la imaginea pusă pe adresa de socializare a clubului.

Dragoș Iancu, fotbalistul de la Hermannstadt accidentat oribil de Țicu în meciul cu Petrolul, a fost internat la un spital privat din București

Ieri, lumea fotbalului românesc a fost marcată de accidentarea teribilă a puștiului Dragoș Iancu, fotbalistul de doar 20 de ani la Hermannstadt, în primele minute ale meciului cu Petrolul din Superligă.

Jucătorul a suferit o fractură deschisă de peroneu, în urma unui duel cu Valentin Țicu, nimeni altul decât căpitanul găzarilor. Au fost momente greu de privit, atunci când lui Iancu i-a rămas piciorul prins în gazon după intrarea dură a petrolistului.

Mijlocașul a stat întins pe iarbă, în timp ce fotbaliștii ambelor echipe și-a pus mâinile în cap și aveau lacrimi în ochi. Dragoș a fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Ploiești, apoi a ajuns la un spital privat din București, unde, azi de dimineață, a și fost operat.

Dragoș Iancu a intrat la 08:30 în operaţie! ”Au fost patru ore şi un pic”

De altfel, Dani Coman, președintele clubului Hermannstadt, a și vorbit despre intervenția chirurgicală la care a fost supus Dragoș Iancu.

”A ieşit chiar acum din operaţie. A decurs foarte bine şi îşi va reveni. A avut fractură de peroneu, maleolă, ligamentele gleznei. A intrat la 08:30 în operaţie, au fost patru ore şi un pic. Medicul mi-a spus exact așa: «Dani, stai liniştit, operaţia a decurs în condiţii normale, a fost bine făcută. O să îşi revină». Va juca fotbal în continuare.

Veşti foarte bune, în primul rând pentru el, pentru familia lui. Noi, ca şi club, suntem cu tot sufletul alături de el. O să îl ajutăm să îşi revină. Nu are nevoie de nimic. Nu îi trebuie asigurare, nu va cheltui un ban de la el. Am stat de vorbă cu patronii echipei, Ştefan Băcilă şi Claudiu Rotaru, şi nu îi va trebui niciun ban. Totul va fi plătit de către club: operaţii, recuperare, orice are nevoie. Nici nu se pune problema. Absolut tot, până la ultimul leu va fi achitat de club. Orice va fi nevoie” , a declarat Dani Coman la FANATIK SUPERLIGA.

Imagini de pe patul de spital cu Dragoș Iancu! ”Multă sănătate și recuperare ușoară sa ai”, au sunat mesajele de la Darius Olaru și Tavi Popescu

Pe adresa de Instagram, clubul Hermannstadt a postat o imagine cu Dragoș Iancu de pe patul de spital, în care se menționează jucătorul va fi bine. ”A primit îngrijiri medicale. Vă mulțumește tuturor pentru mesaje!”

„Vreau sa mă întorc în 3 luni. Numai la asta mă gândesc! Sper să decurgă operatia bine și să mă recuperez. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Voi fi bine! Sunt puternic!”, a spus apoi și Dragoș Iancu pentru Gazeta Sporturilor înainte de intervenția chirurgicală.

Mai mult, în dreptul fotografiei din spital, jucătorii de la FCSB, Darius Olaru și Tavi Popescu au trimis mesaje de încurajare. ”Multă sănătate și recuperare ușoară sa ai”, au fost cuvintele celor doi, care sunt cu sufletul alături de Dragoș în aceste momente dificile pentru el.

Valentin Țicu, cel care l-a accidentat pe Dragoș Iancu a avut și el probleme medicale. Doctorul a intervenit! ”Îmi cer scuze în faţa lui şi familiei lui”

În ceea ce îl privește pe Valentin Țicu, și el a părăsit devastat gazonul! Conform Orange Sport, căpitanul petroliștilor a fost marcat de evenimentul neferict, astfel că, la scurt timp de la eliminarea de pe teren, i-a crescut tensiunea. Medicul a intervenit şi în privinţa lui pentru a-i remedia starea.

"Nu prea am fost în stare să vorbesc. Îmi prezint scuze lui Dragoş Iancu, oamenilor de la Hermannstadt. Iniţial am crezut că îi iau faţa, dar nu ştiu ce s-a întâmplat... Toată puterea către el şi să revină. Regret orice. Nu ştiu dacă s-a pus problema din partea mea să fac aşa ceva.

Mi-a fost greu să văd şi faza după, că nu puteam să vin în faţa dumneavoastră în necunoştinţă de cauză. Se vede că nu e intenţie, îmi cer scuze în faţa lui şi familiei lui. Sper să fie bine. Toată grija mea merge spre el, sper să fie bine. O să iau legătura cu el, o să-l ajut cu ce pot dacă se va pune problema, are tot sprijinul meu", a spus Valentin Ţicu, la finalul partidei de la Ploieşti.

