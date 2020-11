Imagini dramatice surprinse în spitalele COVID. Un pacient a cerut o saltea familiei, după ce nu mai putea să stea pe targa din cort

Imagini dramatice surprinse în spitalele COVID

Noi imagini dramatice apar din interiorul spitalelor COVID. Potrivit Digi24, de data aceasta este vorba de câteva imagini din cortul instalat pentru tratarea celor infectați de la UPU a Spitalului Sf. Pantelimon. Românii sunt ținuți în astfel de puncte medicale avansate, unii chiar și 14 zile, pe tărgi. Conform sursei citate mai sus, un telespectator a surprins câteva momente din corturile unde se aflau oameni. Cel care atrimis fotografiile spune că acel cort este încălzit cu tun de căldură pe motorină, iar noxele pătrund la bolnavii cu afecțiuni respiratorii. Ștefan Mihai Diaconu, pacientul care a trimis pozele la redacția Digi24, a povestit cum a stat două zile pe o targă, apoi familia i-a trimis o saltea.

Ștefan Mihai Diaconu, un pacient care a fost internat cu coronavirus la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală, a făcut mărturisiri cutremurătoare. Bărbatul a povestit cum după ce a stat două zile pe o targă, a sunat la rude ca să-i aducă o saltea.

„Doar două zile am reușit să îndur tratamentul ăsta pe targă. Două zile pe targă și nouă zile exact în același cort. Nu aș putea să vă răspund de ce eram ținuți în acel cort. Când am ajuns la spital cu probleme mari de respirație, în data de 7, mi s-a făcut un test COVID acolo, până a ajuns rezultatul, în data de 11, am fost ținut într-o jumătate de cort. Era un cort împărțit în două, pentru cei suspecți și pentru cei confirmați cu test. Ori așteptau să fie transferați la alt spital, ori erau tratrați complet, timp de 14 zile. Am avut nevoie de oxigen nouă zile, ultimele două am rămas fără pentru că m-am vindecat”, a spus Ștefan Mihai Diaconu.

Ce spun cadrele medicale

Șefa Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Sf. Pantelimon, Doctorul Fiorella Mitoiu, a declarat că pacienții nu sunt tratați într-un simplu cort. „Am ajuns în situația asta pentru că numărul pacienților este tot mai mare! Sunt tot mai mulți pacienți care se adresează camerelor de gardă, UPU are posibilitatea de până la 27-30 de paturi, iar noi avem zilnic peste 30-40 de pacienți care ajung în UPU cu nevoi de oxigen. Acest punct medical avansat este pentru noi o soluție salvatoare, este un loc unde noi putem să le acordăm niște îngrijiri pacienților”, a completat medicul, pentru Digi24.

sursa foto - Digi 24