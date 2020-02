Ludovic Orban (54 de ani), fost și actual prim ministru, este considerat cel mai sărac premier de după Revoluție. La sfârșitul anului trecut, în momentul preluării mandatului de șef al Guvernului, Orban și-a republicat declarația de avere, din care reiese că trăia cu 3113 lei pe lună, câștigând - din consultanță tehnică pentru două firme - 37356 lei anual. Cum în spațiul public au apărut imediat numeroase reacţii, multe ironice, Orban a ținut să facă unele precizări.

Citeste si: Orban, despre audieri: Miniştrii noştri au răspuns la toate întrebările care li s-au pus şi au arătat foarte clar că au cele mai bune soluţii

"Sunt un om simplu, pot sa spun chiar ca sunt auster si cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. In viata ai ani mai buni, ani mai rai, luni mai bune, luni mai rele. Nu intotdeauna traiesti numai strict din venitul pe care il incasezi pe parcursul unui an, ci si din venitul pe care l-ai avut anterior.

Ce puteti vedea este ca am trait strict din indemnizatia pe care am primit-o pentru functiile publice pe care le-am detinut (...) faptul ca au existat anumite perioade in care nu am inregistrat venituri, vreau sa retineti ca nu m-am dus si nu am cerut niciun ajutor de somaj in perioada respectiva, iar in mare parte faptul ca unele companii s-a pus presiune asupra lor strict din cauza faptului ca au indraznit sa faca un contract de munca cu mine a aratat totusi anormalitatea statului roman condus de PSD", a declarat Ludovic Orban, ale cărui venituri s-au triplat practic în momentul numirii la Palatul Victoria, funcția de premier fiind retribuită cu 9330 lei pe lună.

Citește CONTINUAREA pe știrilekanald.ro!