Prin proiectul „Don’t Take Them for Granted”, prezentat online în cadrul festivalului UNFINISHED, bucureștenii pot vedea realitatea cruntă din spitalele din Capitală, în timpul pandemiei. Imaginile sunt redate printr-o instalaţie publică de mari dimensiuni, care este deschisă publicului în perioada 9 – 23 octombrie, în Piaţa George Enescu din Bucureşti.

Proiectul este inițiat de artiștii Cristian Movilă și Capucine Gros, în perioada martie – august 2020. Fotografiile și textele documentează peste 70 de ore din lupta împotriva virusului COVID-19 surprinse chiar în inima secțiilor de terapie intensivă (ATI) a principalelor spitale publice din București: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Spitalul Militar ROL 2 și Spitalul Universitar de Urgență.

„Doar având grijă unul de celălalt putem trece peste asta”

Artistul Cristian Movilă, a declarat, pentru Gândul.ro, că proiectul a fost făcut pentru a îndemna oamenii să se protejeze și să realizeze pericolul real la care se expun cu fiecare regulă nerespectată în parte.

„Am ales să montăm instalația într-o piață publică pentru a aduce realitatea din spatele porților medicale în mijlocul societății și pentru a încuraja oamenii să aibă această conversație și să conștientizeze că doar având grijă unul de celălalt putem trece peste asta”, a spus Cristian Movilă.

În realitate, proiectul reprezintă un apel colectiv pentru recunoaștere efortului depus de cadrele medicale din România. De asmenea, este o bună oportunitate pentru privitori să înțeleagă gravitatea situației.

În următoarele două săptămâni, instalația va fi deschisă publicului în Piața George Enescu din București, iar proiecțiile vor avea loc de la 11:00 până la miezul nopții. Accesul este gratuit, însă instalația se poate vizita doar în condițiile de distanțare impuse de COVID-19. De asemenea, proiectul se poate vedea și pe site-ul https://notforgranted.org/.

