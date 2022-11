Imagini în premieră din apartamentul Bernei! Locuiește cu iubitul și duce o viață de prințesă la Brașov | EXCLUSIV

In articol:

Berna s-a mutat cu iubitul ei la Brașov, oraș în care tânărul joacă la echipa de fotbal FC Brașov. O echipă WOWnews a mers în vizită la Berna și a filmat imagini exclusive din apartamentul de lux în care locuiește.

Berna și iubitul ei locuiesc împreună

În premieră pentru emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, Berna a prezentat casa în detaliu, alături de Sasha, surioara de numai nouă anișori a iubitului ei, cu cele două dressing-uri pline de ținute și încălțăminte de marcă, living-ul, dormitorul, baia și balconul din care se poate vedea apartamentul ”socrilor”.

Berna este în culmea fericirii. Blondina trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Vadim, un tânăr din Brașov, alături de care s-a mutat într-un apartament. Berna ne-a primit la ea acasă și ne-a făcut turul locuinței sale. Pe viitor, visează la o casă mare, unde să stea împreună cu iubitul ei.

"Înainte să mă mut, o lună am stat în casă cu părinții lui Vadim.(...) Este un apartament simplu, dar sper că pe viitor, chiar am vorbit cu Vadim să ne cumpărăm o casă foarte frumoasă. Chiar vrem să facem acest lucru și vă chem să vedeți ce mișto ne facem. Eu zic că și pentru apartament e foarte bine și chiar mă bucur că am făcut acest pas. Mă simt aici ca acasă.", a declarat Berna.

Berna, relație frumoasă cu sora iubitului ei

Berna este foarte apropiată de familia iubitului ei, mai ales de sora mai mică, în vârstă de 9 ani. Blondina o adoră și își petrece majoritatea timpului cu ea.

"Sasha, sora lui Vadim, este o fetiță foarte deșteaptă și drăguță, o iubesc mult și este totul pentru mine. Toată ziua stă cu mine. Are nouă anișori, e chiar superbă. Mă bucur că am alături, în fiecare zi, o fetiță ca ea, pentru că îmi dă putere. Chiar i-am zis lui Vadim, când mă trezesc dimineața și o aud, ne-a făcut ea clătite și eu am leșinat. Când vine și fratele lui micuț de patru ani la noi, fac pe aici toate nebuniile și mă încarc cu energie pozitivă. Îmi place foarte mult.", a mărturisit Berna, în interviul exclusiv de pe canalul de YouTube WOWnews.

