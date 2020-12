Imagini în premieră din casa lui Pepe! Cum arată acum locuința, după ce Raluca și fetele au plecat de acasă

In articol:

De când e pandemie, Pepe își desfășoară mare parte din activitatea sa chiar în locuință, în casa din Pipera unde până în toamnă a locuit cu Raluca și cele două fetițe ale lor. De altfel, în casa din Pipera, Pepe filmează interviurile și concertele de pe canalul său de Youtube, iar tot acolo a făcut și videoclipul ultimei sale piese, ”M-am jurat”.

Imagini cu vila din Pipera a lui Pepe au aparut cu diferite ocazii

”În curte am filmat videoclipul piesei mele, e curtea lui Moș Pepe”, a mărturisit Pepe, extrem de încântat de cum au fost decorate casa și curtea. De altfel, în imagini se vede întreaga curte care este plină de luminițe, barul din sticlă, acolo unde artistul filmează și o parte din interviuri, dar și cele două grătare imense, care să facă față unor petreceri ”monstruoase”. (VEZI MAI MULTE IMAGINI DIN CURTE IN GALERIA FOTO)

Pepe si-a decorat intrega curte pentru videoclip[Sursa foto: Captură YouTube]

Casa este una spectaculoasă și nu doar Pepe spune asta, ci și toți cei care l-au vizitat. ”Am casa de 8 ani, imediat cum am cumpărat-o am renovat-o (n.red. deși era nouă), am băgat o căruță de bani. La vreo doi ani am făcut încă o dată acoperișul și acum, din nou. De trei ori am făcut acoperișul”, a povestit Pepe la un moment dat.

Pepe a filmat ultimul sau videoclip chiar acasa la el[Sursa foto: Captură YouTube]

Bucătăria casei lui Pepe are acoperișul din sticlă

Bucătăria are un perete de sticlă, dar cel mai interesant este tavanul de sticlă. Bucătăria este ca o prelungire a casei și este complet din sticlă. ”Nu vrei să știi cât de mișto este când ninge, mori…”, se laudă Pepe.

”La etaje sunt dormitoarele și am făcut dresinguri din balcoanele de la etaj. Am renunțat la balcoane pentru că nu am ieșit niciodată în ele. Când ai terasă, curte, nu ai de ce să ieși în balcon la etaj, le-am închis pe toate”, a povestit Pepe.

Artistul a ținut să aibă o curte mai mare și atunci când și-a cumpărat vila, a negociat cu vecina din spate și a reușit să o mărească cu circa 60 mp. (VEZI si suma colosala pe care o au de împărțit Pepe și Raluca la partaj)