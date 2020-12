IMAGINI INCREDIBILE! Ce s-a întâmplat cu mașina care transportă cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID? Furgoneta frigorifică s-a defectat pe traseu?

Primele 10.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech au intrat în România pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, la Vama Nădlac. Dozele au fost transportate cu o furgonetă frigorifică care aparține unei firme poloneze specializată în transporturi farmaceutice și produse refrigerate. Jurnalistul Luis Lazarus a postat mai multe fotografii cu mașina care transportă cele 10.000 de doze de vaccin, care pare că s-ar fi oprit pe drum din cauza unor defecțiuni. Din imaginile distribuite pe rețeaua de socializare se poate observa cum mai mule mașini de poliție au intervenit la fața locului și se fac mai multe verificări ale autovehicului.

„Dorele, probleme ceva”? Ce s-a întâmplat cu mașina care transporta vaccinuri sau ”pinguini”? Arafatu’ ți-am promis ca iti dau si poze cu incidentul “vehiculului istoric” care, după Arad, s-a oprit in prima parcare și a stat ceva timp, incercand sa remedieze o... “chestiune”!!! Dacă vrei am și video! 😉 Sper ca nu s-au “dezghețat” vaccinurile!!! Ca mereu văd alte temperaturi de câte ori dau ăștia imagini cu recipienții!!! Nici carnea nu mai e buna, după ce o congelezi și o decongelezi de mai multe ori, nuuu ??? Dar vaccinul!!! Share ca sa fie lumea in tema!!! E păcat sa nu cunosti traseul, pardon, sincopele, pardon, mașina cu pinguini! 😂😂🙈🙈😉✌️👏🇧🇪”, a scris jurnalistul, pe pagina sa de Facebook.

Furgonetă frigorifică pare să fi avut anumite defecțiuni [Sursa foto: Facebook/ Luis Lazarus]

Motivul pentru care vaccinul anti-coronavirus a fost transporat în România cu mașina

Primele doze de vaccin anti-coronavirus au intrat în țară chiar pe data de 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Autoritățile au explicat de ce transportul vaccinului este făcut în pe cale terestră, cu o furgonetă frigorifică și nu cu avionul. (Citeste si: Declarațiile șocante ale unui cunoscut chirurg român: ”Vaccinarea ar trebui să fie obligatorie, ca pe vremea lui Ceașescu... Atunci se vaccina toată lumea”)

„Modalitatea de transport a vaccinurilor împotriva COVID-19 a fost aleasă ținând cont de necesitatea respectării condițiilor de siguranță. Conform indicațiilor producătorului, acest vaccin trebuie transportat în gheață carbonică. Gheața carbonică este formată din dioxid de carbon înghețat, care are tendința de a reveni la forma de gaz atunci când se încălzește. Gazul format s-ar fi putut răspândi în spațiul închis al avionului, în cazul în care s-ar fi optat pentru transportul aerian, iar viața piloților și a personalului de la bord ar fi fost puse în pericol de intoxicare (ceea ce ar fi necesitat asigurarea unor condiții speciale). Prin urmare, s-a preferat transportul rutier, acolo unde acest lucru a fost posibil”, a fost explicația Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19.