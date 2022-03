Imagini îngrijorătoare cu vloggerița Mimi de pe patul de spital! Influencerița a stat la perfuzii câteva ore. Ce s-a întâmplat cu tânăra

In articol:

Mimi se numără printre cele mai iubite vloggerițe din România, iar tânăra a reușit să adune o comunitate generoasă de fani pe YouTube, acolo unde postează des, dar și pe Instagram, acolo unde ține mereu legătura cu fanii săi din mediul online.

Din nefericire, cunoscuta influenceriță a reușit, fără doar și poate, să-i îngrjoreze la maxim pe internauți, asta după ce a postat o serie de fotografii, chiar de pe patul de spital.

Astfel, după ce și-a revenit și s-a simțit mai bine, Mimi le-a oferit și o serie de explicații internauților, vorbind despre motivul pentru care a ajuns pe mâinile medicilor, reușind astfel să-i liniștească pe fani.

Mimi: „Am stat la perfuzii până la 5 dimineața”

Vloggerița a postat o serie de imagini în mediul online, pe Instagram, în timp ce se afla la perfuzii, pe patul de spital. La scurt timp, fanii de pe rețeaua de socializare i-au trimis foarte multe mesaje tinerei, îngrijorați fiind de starea sa de sănătate.

După ceva timp, Mimi a făcut o postare pe Instagram, mulțumindu-le internauților pentru mesajele lor, explicându-le ce s-a întâmplat, de fapt, și care a fost motivul pentru care a avut nevoie de îngrijirea medicilor specialiști.

Astfel, influencerița a mâncat un pește bio, pe care l-a găsit prin casă, apoi a început să se simtă foarte rău, confruntându-se cu mari dureri de stomac.

„Am primit sute de mesaje, va mulțumesc din suflet pentru grija și susținere 🥺 zilele trecute am mâncat un peștișor radioactiv 🐠 l-am gătit in casa, era un somon bio, nu ma asteptam sa fie ceva in neregula cu el dar relația mea cu peștii se încheie aici pentru o perioada lunga de timp. Am stat la perfuzii pana la 5 dimineața, am plans de durere de stomac, a fost groaznic și încă nu mi-am revenit complet. Aveți grija ce mâncați, aveți grija de voi! 🤍”, a transmis Mimi pe pagina personală de Instagram.

Influencerița a suferit mult după despărțirea de Sebastian Dobrincu

Mimi și Sebastian Dobrincu au format un cuplu mai bine de un an, însă cei doi s-au despărțit, iar apoi influencerița a trecut printr-o perioadă destul de grea. Așadar, vloggerița și-a deschis sufletul în fața fanilor ei, în urmă cu ceva timp, și a povestit despre episoadele depresive cauzate de despărțirea de fostul partener.

„Eu alegeam să sufăr. La a doua despărțire de Sebastian, el a mers la filmare cu iubita lui, Ioana Ignat. Îl rugasem să nu facă asta, pentru că eu eram foarte low cu depresia pentru că îmi era foarte frică de tratamentul medicamentos.

Știam că dacă el o să facă asta, o să înceapă atacurile de panică.”, a declarat Mimi în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.