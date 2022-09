Imagini interzise cu Prodanca din Dubai! Impresara apare în ipostaze incendiare la piscina hotelului de lux în care locuiește | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan pare că nu mai trăiește deloc în trecut. Durerea separării de bărbatul pe care l-a iubit ca pe nimeni altul a dispărut odată cu trecerea timpului, iar lucrul acesta este mai mult decât evident.

La cât de mult a îngenuchiat-o viața și la câte a trăit în ultimii doi ani, după ce i-a clădit o carieră fostului soț, a făcut o familie celebră, pe care o știe întreaga lume, și apoi a primit o lovitură dură, Ana a reușit să se ridice din propria cenușă, să arate aceleași lumi că poate să deschidă noi drumuri.

Impresara afișează celebrul ei zâmbet la fiecare apariție în public, afacerile îi merg strună, iar viața pe care o duce, una de adevărată diva, îi dă o detașare față de scandalurile care au zguduit showbiz-ul.

Imaginile cu Prodanca arată cât este de fericită

O dovadă în acest sens o reprezintă și imaginile interzise cu Prodanca din Dubai, venite pe adresa de [email protected], de la paparazzii din Emirate. Anamaria apare la piscina imensă a hotelului de lux Dowtown Residence, situat în apropierea celebrului Burj Khalifa, locația de lux unde își are reședința de luni bune, în ipostaze care ar încinge imaginația oricărui bărbat.

Îmbrăcată într-un costum de baie sumar, Anamaria Prodan se relaxează la piscina imensă, fără să îi pese de forfota din exterior.

Vedeta a fost surprinsă de paparazzii indiscreți pe sezlong, unde își aranjează tacticos ținuta, firește de firmă, și cu multe zerouri în coadă, apoi în momentele de răsfăț, când se joacă în apă și pozează ca un star de cinema.

Anamaria Prodan pregătește un nou tun în afaceri

Anamaria Prodan afce bani și când stă pe loc. Deși a trecut prin clipe grele după despărțirea de bărbatul vieții ei, Anamaria este răsplătită cu succes în afaceri.

După ce a depășit episodul despărțirii, Prodanca s-a concentrat pe afaceri și totul pare să-i meargă strună. Și-a lansat propria linie de parfumul, o dorință a mamei sale, pe care a decis să o respecte.

„A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți ani și nu a prins fabulos, așa că am zis să fac eu unul de top. Am niște prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei. Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul", a spus Anamaria Prodan.

Acum, sexi impresara se pregătește să dea lovitura și în imobiliare.

