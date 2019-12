Mai socant decat momentul in care masina se rostogoleste cu scantei pe sosea este faptul ca tanarul sofer supravietuieste. Impactul face ca el sa cada pe asfalt, si sa se ridice, cateva secunde mai tarziu, pe propriile picioare si sa-si caute pantofii care ii zburasera din picioare.



Teodora Argint, corespondent Stirile Kanal D: Accidentul spectaculos a avut loc pe aceasta strada din Craiova. Soferul cazut la pamant s-a ridicat in cateva secunde, s-a scuturat de praf si, ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat, si-a luat pantofii si a plecat la drum.

Totul s-a intamplat acum trei zile, in Craiova. Tanarul supravietuitor are 21 de ani si este fotbalist de profesie. In masina cu el mai erau doi prieteni, care si ei au scapat cu doar cateva zgarieturi.

Doua victime 18 ani au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. Culmea, insa, niciun localnic din apropiere n-a vazut scena cu ochii lui.Desi n-au fost sesizati de sofer, politistii au deschis o ancheta pentru vatamare corporala din culpa.