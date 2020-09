In articol:

Leonardo Claudiu Cristea, viceprimar al orașului vrâncean Adjud din partea PSD s-a lăsat filmat într-o ipostază rușinoasă la o petrecere. Politicanul dansa și se distra într-o sală de evenimente deținută de familia sa, iar la un moment dat se apropie de unul ditre bărbați și îl sărută pe gură. Bărbatul este membru al găștii Banghici, autointitulată “Spaima Adjudului”. Unul dintre membrii acestei grupări a fost condamnat la închisoare pentru ultraj și alte violențe împotriva a doi polițiști.

Prima reacție a viceprimarului PSD după imaginile rușinoase care au ieșit la iveală

Imaginile surprinse au pus pe jar locuitorii orașului Adjut, care nu știu ce să creadă despre oficial. Data desfășurării evenimenului nu este cunoscută, iar politicanul a spus că filmările sunt mai vechi și sunt scoase la iveală de Partidul Național Liberal, tocmai pentru a-i afecta imaginea în campania electorală.

Potrivit Libertatea, cei doi bărbați alături de care politicanul se distra de minune, ar fi interlopi și chiar au fost condamnați la închisoare. Însă viceprimarul neagă aceste afirmații declarând: „Unu la mână, nu este interlop, erau la un eveniment. Acei băieți nu au nici măcar un dosar, ei muncesc în Anglia. Ei nu au avut vreodată o amendă, din câte știu. Am fost colegi în școala generală, îi cunosc de când eram copii. În ultimii ani, nu am mai păstrat legătura. Aveau ei o petrecere într-un salon de evenimente la mine în locație și dimineața m-au luat la dans și pe mine, nici măcar nu am fost invitat la această petrecere, dar eram acolo deoarece era localul meu. A fost făcut live atunci și acel live a fost salvat, luată doar această frântură și păstrată”

Mai mult, viceprimarul spune că este un atac politic și se aștepta ca la un moment dat să iasă la iveală aceste imagini.

„E o chestie politică, din punctul meu de vedere, în spatele acestor lucruri stă organizația PNL Adjud. Mă așteptam să apară, pentru că au mai circulat acele imagini și în trecut, nu este o noutate. Imaginile sunt de acum vreo 2-3 ani. Le-au ținut intenționat până acum și au spus că scot asul din mânecă cu aceste filmări”, a explicat Leonardo Cristea.