Imagini scandaloase surprinse într-un spital de copii. O fetiță a fost luată de păr și aruncată în pat de o asistentă

In articol:

Imagini greu de imaginat au fost surprinse într-un spital din Rusia! O asistentă medical de la Spitalul de tuberculoză din Novosibirsk (Rusia) și-a băgat degetele în părul unei fetițe și a aruncat-o pe pat.

Citeste si: Scene de groază într-o școală! O elevă a fost împinsă de un coleg și s-a lovit grav la cap! „Nu se știe ce s-a întâmplat”

Acum, polițiștii ruși au deschis un dosar penal împotriva cadrului medical, care a avut o reacție total nepotrivită și agresivă. Ministerul Sănătății a transmis că femeia a fost suspendată de la serviciu și se pregătește un ordin de concediere.

O fetiță a fost luată de păr și aruncată în pat de o asistentă[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Imaginile revoltătoare au fost surprinse de o pacientă a spitalului

Întregul videoclip șocant cu asistenta medicală și copilul a fost filmat de către o pacientă a spitalului, Irina Glazunova. Femeia a sesizat și Comitetul de anchetă, cu privire la tot ce s-a întâmplat chiar în fața ochilor ei. După ce a făcut public videoclipul, Glazunova a spus că o altă asistentă a amenințat-o cu poliția dacă va continua să filmeze în spital.

Citeste si: O mamă aduce acuzații grave unei educatoare de la o grădiniță privată din Capitală! Femeia i-ar fi strâns de gât copilul!

„ Când am fost internată în spital cu doi copii, această asistentă ne-a primit. La prima vedere, nu aș spune că este capabilă de asta. Când completam formularele, fetele mele erau furioase, râdeau, iar ea era în contact complet normal cu ele, vorbea.

Într-o zi am auzit un zgomot din camera alăturată, unde este această fetiță. Am decis să văd ce se întâmplă și m-am uitat pe fereastră: această asistentă a luat copilul de păr și l-a lovit peste față. Fetița este singură, are trei sau patru ani, iar părinții sunt și ei internați în spital (secția pentru maturi)”, a povestit Irina, femeia care a filmat scenele de-a dreptul revoltătoare.