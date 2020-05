Accident aviatic în Pakistan, soldat cu 108 morți. Imagini șocante!

In articol:

Un avion aparţinând companiei Pakistan International Airlines (PIA), la bordul căruia se aflau peste 100 de persoane, s-a prăbuşit vineri, la Karachi, a anunţat Autoritatea pakistaneză a Aviaţiei, relatează AFP, CNN şi BBC News.

Televiziunea publică pakistaneză difuza imagini cu aeronava care s-a prăbuşit într-un cartier rezidenţial. ”Avionul s-a prăbuşit la Karachi. Încercăm să confirmăm numărul pasagerilor, dar este vorba despre 99 de pasageri şi opt membri ai echiajului”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei din pakistan Sattar Khokhar.

Avionul a decolat de la Lahore, al doilea cel mai important oraş din ţară. Zborul PK8303 a decolat de la Lahore şi urma să sosească la ora locală 14.30 la Karachi, însă a ”dispărut” de pe radar, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al PIA, Abdullah Khan. Un protocol de intervenţie în situaţii de urgenţă a fost activat, a precizat purtătorul de cuvânt. Avionul urma să aterizeze pe Aeroportul Internaţional Jinnah, unul dintre cele mai aglomerate din Pakistan, relatează BBC News.

Imagini postate pe reţele de socializare surprind fum ridicându-se de la locul accidentului.

Niciun pasager nu a supraviețuit accidentului aviatic din Pakistan. Anunțul tocmai a fost făcut de primarul din orașul Karachi, citat de Associated Press. La bord se aflau 107 persoane, dintre care 99 de calatori și 8 din echipajul de bord.

"Ultimul lucru pe care l-am auzit de la pilot a fost că are unele probleme tehnice", a declarat purtătorul de cuvânt al PIA, Abdullah H Khan, într-o declarație video. „Este un incident foarte tragic”, a adăugat acesta, potrivit Sky News.

