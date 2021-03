Imagini șocante de la un spital din Constanța! Pacienți infectați cu COVID-19 stau pe holuri, înveliți cu cearșafuri

In articol:

Imagini șocante de la un spital din Constanța! Persoane infectate cu virusul COVID-19 stau pe jos, pe hol, și sunt învelite cu cearșafuri.

Pacienți cu COVID-19, înveliți cu cearșafuri

Mai multe persoane infectate cu COVID-19 au fost filmate în timp ce stăteau pe hol, învelite cu cearșafuri.

Niciun cadru medical nu se apropie de ei. Scenele de coșmar au fost înregistrate în data de 25 noiembrie, la un spital din Constanța.

Citeste si: Situație critică la spitalul din Craiova! Doi pacienți bolnavi de COVID-19 au murit în timp ce așteptau eliberarea unui pat la ATI

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Un pacient, care a fost internat în secția respectivă, a făcut primele dezvăluiri despre cele văzute.

"Eu am fost internat pe data de 19 spre 20 noiembrie 2020. Am avut o criză abdominală și mi s-a pus diagnosticul de pancreatită acută. În timpul spitalizării am văzut ceva inimaginabil din partea personalului, mai ales din partea asistentelor. Pacientul care avea hemoragie abdominală venise cu o seară înainte la urgență(...)

dar a fost trimis înapoi acasă, iar a doua zi a venit înapoi în stare de leșin, cu salvarea. A fost internat în salon cu mine. Omul avea hemoragie, pierduse foarte mult sânge și a făcut stop. Dacă nu eram eu să anunț să vină să îl resusciteze probabil că omul deceda. Pe lângă asta, a venit într-un târziu o asistentă și i-a pus o perfuzie cu sânge doarece pierduse foarte mult, după care a plecat.

Perfuzia s-a oprit. Eu eram și eu în perfuzie ca urmare a tratamentului pe care mi-l dăduse. Am așteptat o jumătate de oră, omul era inconștient în pat, nimeni nu a venit. Până la urmă m-am sculat din pat și m-am dus eu(...), am strigat să vină. Au venit, au reglat ce au reglat acolo, după 10 minute s-a oprit iar. Am mai așteptat, m-am dus din nou.

Mi-au spus (asistentele- n.r.) să îmi văd de treaba mea că m-am găsit eu mai deștept, că nu am eu treabă cu pacientul. Păi bine, doamnă, am zis, pot să stau eu să văd cum omul moare?...", povestește bărbatul în cadrul unei emisiuni.

Purtătorul de cuvânt SJU Constanța a declarat faptul că se va demara o anchetă în acest caz, pentru a se afla ce s-a întâmplat.

Citeste si: Scandal uriaș între medici din cauza pandemiei de COVID-19! A fost chemată la Colegiu Medicilor după ce a susținut că a vindecat pe toată lumea

”Se va demara o ancheta in acest caz, sunt imagini filmate in urma cu mai multe luni insa vom incerca sa aflam ce s-a intamplat. Totodată, rugăm pacientii sau apartinatorii sa ne aduca de indata la cunostinta situatiile de acest gen pentru ca numai asa se poate verifica si se pot dispune masurile care se impun astfel incat sa nu se mai intample asemenea incidente” a explicat și purtătorul de cuvânt SJU Constanța.