Imagini șocante filmate în curtea spitalului Foișor, devenit suport COVID! Pacienții au fost evacuați de urgență

In articol:

Raed Arafat a anunțat că Spitalul de Ortopedie Foişor din Capitală devine de vineri seara, 9 aprilie, suport COVID. În acest caz, șeful DSU a dat ordin ca instituția să fie eliberată în regim de urgență. Pacienții au fost filmați în timp ce erau scoși din spital, unii dintre ei fiind recent operați.

Măsură de a transforma Spitalul de Ortopedie Foişor în centru COVID a venit ca urmare a lipsei de locuri la Terapie Intensivă.

„S-a luat decizia de a transforma Spitalul Foișor în spital suport covid. Situația este gravă în București. Azi a trimis la Iași, cu un avion al Armatei, 3 pacienți, din București. Mâine dimineață spitalul trebuie să primească pacienți COVID. Unii pacienți sunt trimiși la alt spital, alții sunt externați, pentru că nu au probleme. Normal că trebuie să evacuăm. Ordinul nu a fost transmis la ora 18:00, ci cu câteva ore mai devreme. Avem nevoie de paturile de terapie intensivă, sunt 21 de locuri acolo, erau ocupate doar jumătate. La Pipera nu putem să facem terapie intensivă, acolo e pentru cazuri ușoare. Deja am semnat ordinele de detașare a personalului medical.

În acest moment nu mai avem în vedere evacuarea unui spital. Evacuarea se putea face mai devreme, dar a trebuit dusă muncă de lămurire cu conducerea spitalului. Medicii de acolo au decis cine pleacă acasă, nu s-a luat decizia într-un birou.

Noi discutăm despre Foișor încă de ieri, dar azi la prânz s-a luat decizia. Noi sperăm să se stabilizeze situația în următoarele două săptămâni, dar, din nefericire, sunt tot mai multe cazuri de terapie intensivă”, a declarat Raed Arafat, pentru un post de televiziune.

Citeste si: Îl mai știți pe Sergiu, tăticul călăreț de la Iași? A dat cu piciorul la tot, a vândut casa cumpărată din donații și s-a mutat din nou în ghetou. Acum, în fața porții stă parcat șmecherește un BMW X6 – Foto- bzi.ro

Pacienții din spitalul Foișor au fost evacuați în regim de urgență [Sursa foto: Facebook/ Gabriela Firea]

Gabriela Firea, reacție dură după ce pacienții operați au fost evacuați din Spitalul Foișor

Gabriela Firea a reacționat dur după ce Vlad Voiculescu a semnat ordinul transmis de Raed Arafat cu privire la evacuarea Spitalului Foișor din Capitală.

„CRIMINAL! INUMAN! In miez de noapte, pacientii operati la Spitalul de ortopedie “Foisor” sunt scoși in stradă! Iar cei programati la operatie, trimisi acasa!!

Dezastrul provocat de ministrul Voiculescu trebuie oprit URGENT!

Imaginile par dintr-o tara din lumea a 3-a, dintr-un stat bananier, insa din pacate sunt din Capitala Romaniei!

VOICULESCU, DEMISIA! URGENT!

#IncompetentaUcide #NoapteaCaHotii #LipsaDeUmanitate”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Citeste si: Ministrul Sănătății anunță noi modificări în spitale: Preoţii și rudele pacienților cu Covid în stare gravă vor putea intra la ATI

Printre persoanele care au criticat decizia luată de autorități se numără și Adriana Bahmuțeanu, care a scris o postare pe pagina sa de Facebook.

„Noaptea ca hoții!!!

Pacientii operati scosi in strada... Iată cum se rezolva problemele in sanatate, asa au hotarat Arafat si ai lui..... spitalul Foisor devine suport covid, iar medicii de la ortopedie vor trata bolnavii de covid fara a raspunde in caz de malpraxis...

Incredibil!!!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.