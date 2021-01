Imagini șocante în casa Puterea dragostei! Meda a sărit la bătaie: „Ești nesimțită”! Ce replică a avut Alexandra

In articol:

Meda, noua concurentă din casa Puterea dragostei, ridică noi intrigi în emisiune. Blondina îl acuză pe Codruț că se uită după ea, în timp ce el formează un cuplu cu Alexandra. Blodnina susține că fosta ei încearcă so provoace pentru a se răzbuna pe ea în cadrul emisiunii.

Meda:Tu ce faci Codruț în timp ce ești într-o relație cu Alexandra? Stai să te uiți după mine? Am observat că te tot uiți după mine! Alexandra, ai ceva cu mine? Îți pare rău că am venit aici? Lămurește-mă și pe mine! Ești nesimțită!

Alexandra:Nu, tu ești! Ai venit în casă și încerci să mă provoci pe mine!

Între cele două fete a izbucnit un scandal monstru! Băieții s-au grăbit să intre în casa fetelor pentru a aplana conflictul!Meda a sărit la bătaie, însă a fost oprită la timp de către Nicos.

Alexandra:Ceea ce se întâmplă acum între Nicos și Meda sunt niște jocuri plănuite de acasă.

Meda de la Puterea dragostei a sărit la bătaie [Sursa foto: Captură KANAL D]

Cine este Meda de la Puterea dragostei! Un vlogger celebru face dezvăluiri neașteptate

Meda, noua concurentă de la Puterea dragostei , a intrat în casă pentru Nicos. Cei doi au mai format o relație în trecut. Potrivit vloggerului Denis Petcu, Alexandra și Meda erau prietene înainte de a intra în emisiune, iar dansatoarea a suferit foarte mult atunci când a aflat că ea formează un cuplu cu Nicos.

„Meda a intart în casa Puterea dragostei și l-a luat pe Nicos în brațe. Hai să vă povestesc ceva. În perioada în care Alexandra s-a cuplat cu Nicos, eu vorbeam cu Meda. Am conversații, am poze când îmi dădeam că plâge. Nu am crezut, mă gândeam că o fi într-o depresie și cine știe ce se întâmplă. Ea i-a spus lui Alexandra: „Dacă tu ai vrea să ai o relație cu Nicos, încercați să aveți o relație”.

I-a zis gândindu-se că nu va face treaba asta, dar Alexandra nu are scrupule. Nu contează dacă e prietenă, soră, frate, ea calcă pe cadavre ca să îi fie bine. Nu credeam până când am văzut-o în emisiune cu cât foc se uita la Nicos. A început să plângă. Nu știu dacă ea e o actriță atât de bună încât să facă treaba asta”,a dezvăluit vloggerul Denis Petcu.