Bărbat fără o mână, bătut de către polițiști. Sursă foto- spynews

Imagini șocante! Un bărbat fără o mână a fost umilit și bătut de către polițiști. Se pare că toată scena s-a întâmplat în Arad.

Bărbat fără o mână, bătut de polițiști

„Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege”, zice Constituția României. Însă, se pare că anumiți polițiști nu țin cont de anumite aspecte. Un cerșător din Arad cu mâna dreaptă amputată a fost bătut de polițiști cu o seară în urmă, în plină stradă.

Bărbatul a declarat faptul că a fost victima unor violențe din partea unor polițiști, însă nu s-a efectuat nicio anchetă, pentru a se afla cu exactitate cine se face vinovat pentru rănile provocate.

Bărbatul vrea să își facă singur dreptate

Cert este faptul că omul este plin de vânătăi pe tot spatele și aceste urme par ar fi lăsate de bâte sau chiar bastoane de cauciuc. Imaginile șocante cu bărbatul bătut au stârnit o adevărată revoltă în rândul oamenilor care au auzit de tragica poveste.

Se pare că bărbatul din Arad susține că o să își facă singur dreptate și își va cumpăra un cuțit. În plus, acesta a mai adăugat faptul că nu are ce să piardă, în condițiile în care nu are nici casă și nici familie.