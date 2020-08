Imagini șocante! Un ciclist a fost strivit de două mașini, lângă capitală. Gestul șoferului ar fi fost intenționat[Sursa foto: Facebook]

Un bărbat care se afla pe bicicletă a fost acroșat de o mașină, în comuna Corbeanca din județul Ilfov. Ciclistul a povestit cu lux de amănunte despre accident pe pagina sa de Facebook, unde a și postat o înregistrare cu întregul eveniment. Alex Filip spune că un șofer aflat în trafic ar fi început să-l șicaneze, pentru ca, într-un final, să frâneze brusc, manevră în urma căreia ciclistul și-a pierdut echilibrul. Gestul șoferului ar fi fost intenționat.

Ciclistul a povestit cum a avut loc evenimentul

Ciclistul este campion de raliu și spune că îl va da în judecată pe șofer.

„Am trecut prin clipe de spaimă și atunci când am realizat că voi fi făcut terci între doua mașini, dar și când m-am ridicat de pe jos, iar cu ochiul drept nu mai vedeam nimic. Și toate astea amplificate de responsabilitatea creșterii unui copil de aproape 10 ani....Nu, nu-l las! Un astfel de om poate accidenta pe oricine, fără să se gândească vreo secundă la consecințe. Și, din păcate, nu este singurul pe șoselele noastre...Nu cred ca războindu-ne, șoferi cu bicicliști, pietoni cu șoferi sau șoferi cu motocicliști vom ajunge vreodată la un ‘acord’. Știu șoferi responsabili (mulți au parcurs cu mine cursul de defensive driving), văd motocicliști cu creier sub cască, așa cum vad și bicicliști care înțeleg să respecte regulile de circulație și dacă dau la pedale, nu rezultă că au imunitate la Codul Rutier. Dar, DA, exista și multe uscături și cred cu tărie că tot prin solidaritate putem, ușor-ușor, să-i mai cizelăm puțin”, a scris Alex Filip pe Facebook.

Totodată, Alex Filip a povestit cum s-a întâmplat incidentul în urma căruia a fost rănit și a ajuns la spital:

„Ieri am iesit cu bicicleta la antrenamentul de seară și aveam în plan bucla mea clasica de 75km. Din păcate am parcurs doar vreo 5km pentru că șoferul unei mașini a decis la un moment dat să mă tot șicaneze, totul, pe scurt, terminându-se cu faptul c-a frânat brusc și a virat spre mine cu intenția clară de a mă lovi. Ceea ce s-a și întamplat, mașina lui m-a proiectat intr-o alta parcată și apoi alte câteva tumbe până intr-un cap de pod. Episodul a avut loc aproape de casă, la mine-n comuna Corbeanca. A sosit Poliția, SMURD-urdul, am fost la spitalul Elias unde am poposit vreo 4h. În urma CT-ului și a radiografiilor a rezultat că pot pleca acasă. Însa leziunile, echipamentul distrus, bicicleta avariată, dar, mai ales, ceea ce se putea întâmpla mă face să-mi crească pulsul și acum la cafea. Sigur, poate trece total neobservat, însă pericolul ne privește pe toti. Pentru unii șoferi, a fi biciclist e semn de inferioritate. Cum adică să opresc în spatele unuia și să-l depașesc abia atunci când am spațiu de 1.5m? Păi ce mă, vă credeți în Elveția? Dacă tot am văzut asfaltul de foarte aproape, profit de ocazie și zic:

- biciclistul este un participant la trafic precum oricare altul

- biciclistul are drepturi și obligații clare

- pentru ca Romania nu are piste pentru bicicliști, ne deplasăm pe șosele sau strazi

- obligația șoferului este să-i acorde biciclistului spațiu de siguranță de min 1.5m

- în orice context, o tamponare dintre un biciclist și o mașină il va ‘avaria’ pe biciclist, fie ca e de vină, fie ca nu

- în țările civilizate, bicicleta este un mijloc de transport des folosit, dar și o modalitate eficientă de a face sport și de a te relaxa

În cazul meu, șoferul care m-a ‘avariat’ va avea dosar penal, mai ales că m-a lovit intenționat”.