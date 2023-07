Imagini surprinzătoare cu Maria Sharapova! Transformare incredibilă a fostei tenismene

In articol:

La doar 36 de ani și cu o carieră cum multe tenismene ar visa în spate, rusoaica se bucură de viața de mamă, după ce a luat decizia de a-și pune capăt carierei sportive acum aproximativ trei ani și jumătate.

Max Eisenbud, fostul agent al Mariei Sharapova, a lăudat-o pe rusoaică pentru forța mentală de care a dat dovadă de-a lungul timpului și a subliniat că acesta a fost principalul atu, în condițiile

în care nu a fost înzestrată cu atâtea calități, precum adversarele ei.

Maria Sharapova a trecut la profesioniste la vârsta de 14 ani. Ea a câștigat primul său trofeu major în 2004, la Wimbledon, când a învins-o în finală pe Serena Williams.

Jucătoarea din Rusia a cucerit în următorii ani alte 4 trofee de Grand Slam și o medalie olimpică de argint. Fostul agent a fost alături de Sharapova încă de când aceasta avea 12 ani.

„Pe lângă faptul că a fost o jucătoare uimitoare de la 11 ani, când am văzut-o pentru prima dată, Maria Sharapova a fost mereu pusă pe treabă, a știut mereu ce are de făcut și și-a dedicat tot timpul și toată energia pentru a deveni cea mai bună versiune a ei.

Le spun oamenilor mereu că, probabil, ea este cea mai slabă sportivă, și i-aș spune-o și dacă ar fi aici (n.r. râde), cea mai slabă sportivă care a câștigat vreodată un Grand Slam. Nu putea să arunce mingea, nu știa să trimită un passing, nu știa să lovească, dar a găsit calea.”, a afirmat Max Eisenbud, la "The Tennis Podcast", informează Sportskeeda.com.

„Cred că a fost cea mai puternică jucătoare din punct de vedere mental, din tenis. Și aș pune-o pe această listă alături de toți marii campioni, pentru că ea nu a fost o așa bună sportivă, precum ceilalți. Știa că vrea să facă performanță, atât pe teren, cât și în afara lui. A fost o tânără uimitoare!”, a completat Max Eisenbud.

Maria Sharapova, fosta tenismenă din Rusia [Sursa foto: Instagram Maria Sharapova]

Maria Sharapova, schimbare de look. New York Post: „E de nerecunoscut!”

Maria Sharapova a împlinit 36 de ani în luna aprilie a acestui an, iar jurnaliștii de la New York Post au remarcat o schimbare radicală de look la fosta sportivă.

„Maria Sharapova este de nerecunoscut în ultimele imagini de pe Instagram. Fanii sunt încântați de noul look.”, scrie sursa citată.

Fanii au felicitat-o pe Maria Sharapova pentru alegerea făcută. „Ador noua culoare a părului tău, Maria!”, „WOW! Foarte frumoasă!” sau „Îmi place părul tău închis la culoare!” sunt doar câteva dintre comentariile primite de MaSha pe pagina de Instagram.