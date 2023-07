Imagini uluitoare cu mâinile Danei Roba, după ce și-a dat jos ghipsul și bandajele. Cum arată acum, la câteva săptămâni de când soțul i le-a distrus cu ciocanul

In articol:

Dana Roba a trecut, fără doar și poate, prin cele mai grele momente din viața sa, după ce a fost mutilată chiar de către partenerul său de viață. Soțul make-up artistei, cel care trebuia să îi fie alături și să o protejeze, a lovit-o cu un ciocan în cap și peste mâini, provocându-i răni grave.

Se pare că bruneta începe să se pună ușor, ușor pe picioare. În ciuda faptului că va mai dura o perioadă până când își va reveni complet, însă este pe drumul cel bun. Recent a postat pe contul său de Instagram un videoclip emoționant, chiar în momentul în care și-a dat jos bandajele, dar și ghipsul.

Dana Roba mai are un drum anevoios și destul de complicat până când se va însănătoși complet, însă este pe drumul vindecării. Vedeta a anunțat că va mai suferi alte câteva operații chirurgicale pentru reconstrucția feței, dar și a membrelor. Vestea bună este că, în urmă cu doar câteva momente, make-up artista a postat imagini emoționante pe rețelele de socializare.

Mai precis, este vorba despre un videoclip în care apare fără bandaje și ghips. Mai mult decât atât, din imagini se poate observa cum suferă, fiindu-i destul de greu să-și folosească mâinile. Cu ochii în lacrimi, make-up artista a încercat din răsputeri să urmeze sfaturile specialistului și să facă exercițiile de fizioterapie.

Dana Roba și-a dat jos ghipsul și bandajele [Sursa foto: Instagram]

Care este starea de sănătate a Danei Roba?

Dana Roba a mărturisit că a primit o veste cruntă, asta după ce medicii i-au spus că nu se va putea opera la mâini, fiind nevoită să apeleze la fizioterapie.

Totuși, doctorii i-au dat asigurări că în două luni își va putea folosi mâinile fără nicio problemă, ceea ce nu poate fi decât o veste foarte bună.

„Nu sunt prea bine. Am fost la doctor, la control, iar în urma controlului, medicul mi-a zis că nu merge să fac operații la mâini, ci fizioterapie. M-a asigurat că o să fiu ok cam în două luni de zile.

Acum pot să spăl un vas, dar atunci când spăl am niște dureri groaznice. Mâinile mele sunt foarte umflate și mă simt destul de rău. Tot tratamentul acesta de două luni, pe care trebuie să îl fac obligatoriu, zi de zi, mă costă în jur de 2.000 de euro. Ieri mi-a scos ghipsul de la mâini și în acele momente simțeam cum mi se smulge carnea de pe ele.

Am plâns acolo și am urlat de durere. Este greu, foarte greu, prin ce trec eu acum. Lui Daniel nu îi doresc durerile mele pe care le am eu, acum, la mâini, ci îi doresc să facă închisoare așa cum mă doare pe mine totul. Este o durere ca la o naștere”, a declarat Dana Roba pentru Click!.