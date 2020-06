Imagini unice cu Oana Sârbu. Cum are grijă de comoara sa

In articol:

Oana Sârbu rămâne o figură atipică lumii mondene. Cunoscută de toți românii, Oana Sârbu s-a exprimat și în realitate la fel cum a făcut-o în seria Liceeni. Cu modestie, finețe și eleganță. Tocmai de aceea, aparițiile ei sunt rare și spectaculoase tocmai prin această caracteristică.

Colegii de la CIAO au surprins-o pe Oana Sârbu într-o ipostază inedită și, așa cum tot ei menționează, actrița își păstrează atitudinea prin care ne-a cucerit pe toți păstrându-se mereu în zona decentă/cinstită/dreaptă a acestui lumi pestrițe.

Oana Sârbu, la plimbare cu băiatul și cei doi câini

Oana Sârbu a decis, zilele trecute, să își plimbe cîinii și pe cea mai importantă persoană din viața ei. Nu este vorba despre vreun bărbat, ci de fiul ei, Alexandru Stelian, care are deja 11 ani. Băiețelul blond este cel care-i luminează zilele actriței, este prioritatea ei numărul 1, după cum declara chiar ea.

„Prioritatea mea în viață e copilul. Dumnezeu mi l-a dat când a trebuit, la 40 de ani. Sunt dedicată lui și sper să fiu o mamă mișto. Am un băiețel care a venit exact în momentul în care mi-am dorit să fiu mamă – nu mai contează pe ce cale. E o lume extraordinară, pe care n-o pot descrie în cuvinte. Sunt atât de bogată de această personalitate a băiețelului meu, de schimbul de replici pe care-l am cu el, de felul cum crește, de lumea pe care o descopăr cu el, de faptul că citesc rafturi întregi de cărți despre cum se cresc copiii… Vreau să aleg tot ce e mai bun pentru el”, povestea Oana Sârbu într-un interviu mai vechi.

Alexandru a venit în viața Oanei Sârbu în timpul relației pe care aceasta a avut-o cu Robert Turcescu. La puțin timp după ce a devenit mamă, relația acesteia cu fostul prezentator TV a luat sfârșit. De atunci, actrița s-a dedicat 100% creșterii celui mic.

Oana Sârbu, o divă și la 52 de ani

Observăm însă că la cei 52 de ani, Oana Sârbu își păstrează strălucirea de pe vremea când își etala nurii pe TV-urile românilor în filmul „Liceenii”. Semn, așadar, că este total împlinită și că prezența unui bărbat în viața ei nu este neapărat o prioritate. Evident, echipa de la Kfetele.ro a aflat MARELE SECRET al Oanei Sârbu.

„Nu am avut relații de o săptămână sau o lună, am avut relații de lungă durată în care am investit foarte mult și-n care m-am dezvoltat ca ființă și ca femeie. N-aș compara relațiile de iubire între ele.“, povestea actrița pentru Revista Tango, acum cîțiva ani. S-a spus despre ea că a avut o situație amoroasă cu Petre Roman, nimic confirmat, însă, oficial. Altfel, se știe despre Oana Sârbu că în anii `90 a fost căsătorită cu Virgil Popescu, compozitorul, și cu Robert Turcescu, omul de televiziune.

Oana Sarbu: Este SOARELE meu!

Restul iubirilor, dacă au fost sau nu, rămân în mister, același mister care i-a învăluit viața Oanei Sârbu în toți acești peste 30 de ani de când se află în lumina reflectoarelor. Și ca să pună punctul pe „i”, actrița spune scurt: „Alex Stelian este soarele, aurul, minunea, căldura, viața pe pământ pentru mine și pentru cei care-l iubesc. Am un instict matern foarte puternic. Sunt în stare să renunț aproape la TOT pentru el. Fiindcă știu că merită. Stau tot timpul cu el. Am vocație de mamă”.