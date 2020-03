Bianca și Bodi au divorțat cu scandal. Unde se vor opri?

Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au divorțat cu scandal în urmă cu doar câteva zile. De atunci, cei doi foști soți și-au adus acuzații scandaloase în public și au scos la iveală informații care i-au șocat e fanii divei și ai fostului ei soț.

Aseară Alex Bodi a anunțat că, după miezul nopții, avea de gând să facă o nouă serie de dezvăluiri. „După 00:00 apare ceva frumos”, a scris el pe pagina lui de Instagram. Într-adevăr, după miezul nopții, el a publicat câteva imagini din seara în care a găsit-o întinsă pe jos pe fosta lui soție, Bianca Drăgușanu.

Alex Bodi a filmat sertarul în care Bianca își ține medicamentele și în care avea câteva zeci de cutii de medicamente, unele dintre ele cunoscute pentru faptul că dau dependență, dar și calmante și pastile care ar fi ajutat-o pe Bianca Drăgușanu să adoarmă.

„Ce are aici! Ferească Sfântul! De aia e varză, frate, uite! De aia e varză! Șapte pastile a luat și vodkă”, spunea Alex Bodi pe filmarea făcută în casa vedetei Bianca Drăgușanu în seara în care a găsit-o întinsă pe jos, lângă pat.

Bianca Drăgușanu, despre seara în care a fost găsită de Alex Bodi, întinsă pe jos

Bodi: Vreau doar să spui adevărul, să povestești de la ce a pornit scandalul dintre mine și doamna Madi.

Bianca: Consider că mă șantajezi, dar o să povestesc. Noi am mers la un restaurant în acea zi în care a pornit totul, el mi-a luat telefonul cu tot cu parolă. Eu m-am dus acasă, am luat o pastilă de somn și am dormit. El a venit la mine și am dormit. În tot timpul asta, mama nu a dat de mine. A încercat să-l sune și pe el. Sora și prietenii mei au încercat să sune și ei. Toată lumea era îngrijorată pentru că nu se mai știa nimic de mine de 24 de ore.

Până la urmă l-a sunat pe cameră, m-a văzut și pe mine plângând și în momentul ala, fără să aștepte să-i explic eu, ea a început să se certe cu el. A sunat și la poliție și a trimis un echipaj.

Eu i-am tot explicat ei, însă nu a vrut să mă asculte. În ziua aia el nu mi-a făcut nimic. Doar mi-a luat telefonul și nu a reușit să dea de mine. Ea s-a îngrijorat.

Bodi: Eu am găsit-o la 6:00 dimineața dormit pe jos. Am filmări cu ea.

Bianca: În momentul asta mă șantajezi. Eu am trăit în casă cu un om care m-a filmat non stop.

Bodi: Dacă doamna Madi nu avea un limbaj greșit asupra mea eu o respectam. Am toate înregistrările de la ultimele trei apeluri la poliție.