"Îmi curgeau lacrimile pe față" Manuela Oprișiu, dezvăluiri dureroase despre nașterea fiicei sale | EXCLUSIV

Manuela Oprișiu a devenit mamă și nu își mai încape în piele de fericire. Aceasta se ocupă exclusiv de creșterea fetiței ei, iubind-o din toată inima. Bruneta a căpătat notorietate în urma participării în cadrul unui celebru show matrimonial, difuzat pe Kanal D, acolo unde publicul i-a văzut latura sinceră, pozitivă, hazlie, reală.

Manuela, totul despre momentul nașterii

În urmă cu puțin timp, Manuela și-a văzut visul cu ochii. A devenit mamă pentru prima oară, dând naștere unei fetițe superbe, pe nume Ozana. Manuela a intrat în legătură directă, prin Skype, în cadrul emisiunii "Online Story", moderată de Cornelia Ionescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, unde a povestit clipele grele prin care a trecut în timpul operației și cum a trăit acel moment unic.

"În timpul operației mi s-a făcut puțin rău. Din câte știu eu, din câte îmi amintesc, pentru că nu îmi amintesc tot, eram așa puțin confuză, nu mai știam ce se întâmplă cu mine. Știu doar că mi-a zis doctorul la un moment dat că iese Ozana, iar când am văzut-o, efectiv au început să îmi curgă lacrimile, pentru că nu puteam nici măcar să vorbesc, nici să plâng, să mă exteriorizez. Pur și simplu îmi curgeau lacrimile așa pe față și mă uitam așa la ea și nu îmi venea să cred că e a mea și că am trecut cu bine peste tot și în sfârșit a apărut în viața mea, după toate momentele care au fost și cât de mult ne-am dorit-o și după cât de mult am aștepta, în sfârșit a apărut.", a declarat Manuela Oprișiu.

Cum s-a schimbat Manuela de când a devenit mamă?

Să fii mamă e o virtute! După acest proverb se ghidează și Manuela. Aceasta mărturisește că de când a devenit mamă, s-a produs o schimbare radicală în viața ei, mai ales în ceea ce privește felul de a fi.

"Când m-au lăsat așa singură cu fetița, îmi era puțin frică. Îmi era frică să nu se înece, am avut tot felul de stări, frici, dar le-am depășit, pentru că îți vine instinctul acela ca și cum cineva îți spune ce trebuie să faci ca să fie bine.(...) Manuela de acum este mult mai matură, mult mai responsabilă, mult mai grijulie, mult mai iubitoare. M-am schimbat în bine. Ce defecte aveam eu înainte, nu toate, dar o mare parte din ele, s-au schimbat în calități.", a spus Manuela Oprișiu, în platoul WOWbiz.