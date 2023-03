„Îmi e mistuitor de dor” Andreea Marin și-a strigat durerea în mediul online. Se împlinesc 7 ani de când tatăl vedetei a trecut în neființă

In articol:

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. De-a lungul timpului, vedeta a trecut prin momente foarte grele, dar pierderea tatălui său a fost cel mai dificil lucru după moartea mamei. Dan Marin a pierdut lupta cu viața după ce a suferit un infarct în anul 2016.

Citește și: Andreea Marin reacționează, după ce s-a zvonit că ar fi fost cerută în căsătorie: "Trăiesc cel mai frumos și echilibrat moment al vieții mele"

Chiar dacă au trecut șapte ani de la moarte tatălui ei, vedeta încă îi duce foarte mult dorul și nu se ascunde de acest lucru. În urmă cu câteva ore, Andreea Marin a postat pe rețelele de socializare câteva imagini în care era împreună de figura paternă din perioada în care acesta era în viață. Alături de fotografii bruneta a scris câteva rânduri în care povestea cât de greu îi este fără tatăl ei și că uneori își dorește ca acesta să fie alături de ea și să o îmbrățișeze.

Citeste si: Discuții aprinse între Cristina și Mihaela în Casa iubirii:”Mi-a spus că ronțăi ca un șobolan”! De la ce a pornit scandalul dintre cele două concurente- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Tătic… Sunt 7 ani de când îmi ești înger…. Te simt, și totuși … de o îmbrățișare pământească îmi e mistuitor de dor”, a scris Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin alături de tatăl ei [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Andreea Marin să o nască pe Violeta?! A vorbit abia acum despre asta: „Cu o săptămână mai devreme”

Citeste si: „Eu n-am nevoie de ginere.” Mama Deliei, mesaj uluitor după ce ginerele săi i-a luat pe cei doi copii acasă! Ce se întâmplă în familia sa- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: "Fă ceva în legătură cu copiii tai. Ține-i departe de mediul toxic în care trăiesc!" Apel disperat către fostul soț al Oanei Matache- radioimpuls.ro

Andreea Marin, despre moartea părinților ei

Prezentatoarea TV a mai trecut printr-un moment greu atunci când la o vârstă foarte fragedă a fost nevoită să își conducă mama pe ultimul drum. Cea care i-a dat viață vedetei s-a stins la vârsta de 35 de ani, după ce a suferit un accident de mașină. O mașină luxoasă a pierdut controlul și a intrat în mașina în care se afla vedeta alături de părinții și sora ei. De atunci, tatăl acesteia a fost atât tată, cât și mama pentru cele două fiice ale lui. La câțiva ani după, bărbatul și-a refăcut viața, dar nu s-a bucurat prea mult timp de acest lucru, deoarece a suferit un infarct. Andreea Marin a mărturisit că acesta și-a dat ultima suflare cu zâmbetul pe buze știind că acum fetele lui sunt pe picioarele lor și se pot descurca în viață.

„Pentru că pe mama am pierdut-o și eram și foarte tânără, eu eram un copil la vremea aceea, impactul a fost foarte puternic. Tata a preluat ani la rând această misiune, a unei mame, și a încercat să fie și mamă și tată pentru noi. Și a fost. A fost un tată extraordinar, în primul rând, nici nu era nevoie să preia și misiunea mamei. Mi-a fost foarte greu să-l pierd pe tata, la maturitate. Cu câțiva ani în urmă el s-a stins de inimă, făcând un infarct. Dar zâmbind. S-a stins liniștit, știindu-ne acum pe picioarele noastre, știindu-ne bine. Stătea pur și simplu în pat. Pur și simplu a zâmbit și a închis ochii, așa s-a stins. Am fost, dacă pot spune astfel, că poate să pară ciudat... Am fost în parte și fericită că finalul lui nu a fost tumultos sau dureros, așa cum i-a fost viața. A avut o viață foarte dificilă. Tot timpul a ținut spinarea dreaptă și a vrut ca pentru noi să fie un model, un stâlp al familiei. A reușit, dar viața lui a fost plină de dureri. Deși zâmbea tot timpul pentru noi, eu știu, simt asta”, a declarat Andreea Marin în cadrul unui podcast.