”Îmi fac analizele des” Andreea Esca a spus ce probleme are. De ce merge periodic știrista la medic?

Andreea Esca este una dintre vedetele cu ștate vechi de la noi, care și-a format o carieră de succes prin multă muncă, cu ambiție, stres și dorință.

Așa se face că acum este una dintre cele mai de succes femei din România, care a și învățat că nu doar banii contează.

La fel de importante sunt și familia și sănătate, pe care știrista le pune mereu la loc de cinste.

Andreea Esca are mare grijă de sănătatea ei

Pentru că vrea să prevină orice problemă, dar și pentru a ajuns la o anumită vârstă, spune ea, având acum 50 de ani, periodic vedeta se lasă pe mâna specialiștilor.

În cadrul unui interviu, mama Alexiei Eram a mărturisit că aproape din jumătate în jumătate de an își face analizele uzuale, iar o dată pe an sau la doi ani apelează și la alte investigații care să-i ateste ca nu are probleme de sănătate ascunse.

„Îmi fac analize destul de des, pe cele normale le fac odată la 6-8 luni. Mamografie fac odată la doi ani maxim, pentru că deja este vârsta la care ar trebui să faci asta anual. Testul Babeș Papanicolau îl fac și pe acesta o dată pe an”, a spus Andreea Esca, conform Click.

Mai mult decât atât, prezentatoarea știrilor de seară spune că, pe lângă investigațiile la care se supune periodic, are grijă și de alimentația ei, dar și să facă mișcare zilnic.

Toate astea, combinate, plus că nu are niciun viciu, crede ea că o ajută să fie atât de sănătoasă.

Însă, chiar și așa, recunoaște că totuși crede că are o problemă, cauzată tocmai de faptul că nu este una dintre persoanele care pune preț și pe hidratarea zilnică corespunzătoare. Iar acest lucru se prea poate să îi fi afectat, cumva, rinichii.

„Cred că rinichii nu sunt în starea lor cea mai bună și asta deoarece nu consum suficientă apă. Ar trebui să beau mult mai multă apă, dar mie nu prea mi-e sete. Mă consider, per total, o persoană sănătoasă. Eu cred că e foarte important sportul, mersul la sală zilnic. Și mai este foarte important să nu facem nici excese. Eu, de exemplu, nu fumez, nu beau alcool, încerc pe cât se poate să mănânc cât mai echilibrat”, a mai adăugat prezentatoarea.