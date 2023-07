„Îmi frâng mâinile” Cum se simte Bodo de la Proconsul, la 3 ani după ce a suferit un infarct? Artistul a mărturisit ce au arătat rezultatele analizelor pe care și le-a făcut de curând

In articol:

Bogdan Marin, cunoscut și ca „Bodo de la Proconsul”, a împlinit anul acesta vârsta de 55 de ani. În anul 2020, celebrul artist a trecut prin momente de cumpănă după ce a suferit un infarct, perioadă care l-a marcat pe viață. După ce s-a luptat cu problemele de sănătate, celebrul cântăreț și-a schimbat complet modul de viață, având-o alături pe soția sa, care îl îngrijește cu mare atenție.

Citește și: „Trebuie să mă mai ceară o dată” Marinela Mavrodin și Robert au stabilit data nunții! Când va avea loc marele eveniment

După 3 ani de la nefericitul eveniment din viața sa, Bodo de la Proconsul a dezvăluit care este starea sa de sănătate. După ce a suferit infarctul, artistului i s-au montat 3 stenturi la inimă, cu care a fost nevoit să se obișnuiască de-a lungul timpului. În prezent, cântărețul declară că se simte foarte bine și că nu se mai confruntă cu nicio problemă de sănătate. Chiar recent, Bodo și-a făcut un set de analize pentru a se asigura că totul este în regulă, iar rezultatul acestora a fost unul îmbucurător. De asemenea, artistul îi mulțumește Divinității pentru că l-a ajutat să își revină după perioada extrem de grea prin care a trecut.

Citește și: Ce probleme de sănătate are Oana Lis? A avut grijă de Viorel și s-a neglijat pe ea: "Am și eu o durere, o problemă"| EXCLUSIV

Citeste si: Ionuț îl acuză pe Robert că se teme să piardă în fața lui: „Îi e frică să nu rămân pe aici, că nici că mai pupă cec”. Aflați de ce s-au certat concurenții mâine, într-un nou episod din „Casa iubirii”, de la orele 16:00 și 19:00, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: SUPER-GALERIE FOTO| Transformarea incredibilă a unui celebru model OnlyFans: de la dormitul pe bancă în parc, la 1 milion USD anual- stirileprotv.ro

„După infarct, viața mea s-a schimbat în bine. Infarctul a fost ca o revizie pentru corpul și organismul meu. Am văzut unde stau prost. Dumnezeu a fost bun cu mine și mi-a semnalizat treaba asta. Cu toate că am făcut un infarct și am trei stenturi nu am nicio problemă acum. Deja perioada de acomodare cu stenturile a trecut demult, organismul meu e obișnuit cu ele. Chiar de curând am făcut niște analize și au ieșit foarte bune. Pe electrocardiogramă nu se vede nicio urmă de accident la inimă, tensiunea o am bună, iar la sânge totul este normal. Văzând acum că sunt ok cu analizele, acum, când trec printr-o încercare, îmi frâng mâinile cu bucurie și mă întreb: ‘Doamne, oare ce lucruri bune mi-ai pregătit după încercarea asta`?”,

a declarat Bodo de la Proconsul pentru Fanatik.ro

Bodo de la Proconsul și soția lui, Loredana [Sursa foto: Facebook]

Bodo a dezvăluit secretul unei căsnicii de lungă durată

După ce a trecut prin 3 căsnicii eșuate, Bodo de la Proconsul și-a găsit fericirea alături de actuala sa soție, Loredana, cu care are doi copii. Artistul a vorbit despre lucrurile care îi țin împreună de mult timp pe el și pe partenera sa de viață, mărturisind că secretul relației lor este credința în Dumnezeu. Cântărețul a declarat că viața lui s-a schimbat de când are o relație mult mai apropiată cu Divinitatea, iar Dumnezeu l-a ajutat să poată avea o căsnicie fericită și 3 copii cu care se mândrește, căci mai are un fiu dintr-o căsătorie anterioară.

Citeste si: „Viața nu se întâmplă așa cum ne așteptăm noi. Ne surprinde în fiecare clipă și ne oferă experiențe menite să ne dezvolte.” George Burcea și Viviana Sposub nu mai formează un cuplu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 iulie 2023. Ce sfinți sunt celebrați sâmbăta aceasta?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dovadă clară că Afra Saraçoğlu și Mert Ramazan Demir formează un cuplu. Actorii principali din serialul turcesc „Golden Boy” nu se mai feresc să-și arate dragostea și în spatele camerelor de filmat- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu mă întorc” Anca Serea a spus-o clar și răspicat! Ce se întâmplă acum în viața ei, după ce a luat această decizie radicală?!

„Secretul unei relații de lungă durată este Dumnezeu. Eu am avut trei căsnicii eșuate. Pot spune că doar Dumnezeu a făcut și face ca relația și căsnicia noastră să dureze. Când zic Dumnezeu, mă refer să ai o apartenență tu, ca familist. Iar apartenența mea este către Dumnezeu. El a făcut atâtea pentru mine, dăruindu-mi o familie frumoasă, o soție superbă și doi copiii absolut geniali, plus că mai am unul mare în America. Trebuie să fac și eu ceva pentru El. Asta înseamnă să ai o relație apropiată cu Dumnezeu, să comunici. Am ales să citesc Biblia și să folosesc Îndreptarul acesta al vieții. Eu așa consider, că Biblia este un ghid al vieții omenești”, a mai spus Bogdan Marin.