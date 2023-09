„Îmi oferă posibilitatea să fiu altfel” Loredana Groza, totul despre noul serial în care joacă! Cum a fost revenirea pe platourile de filmare: „Mi-a fost foarte dor”

In articol:

Loredana Groza este, fără doar și poate, una dintre mai cunoscute și apreciate artiste de la noi. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor a atras toate privirile. De atunci și până în prezent a reușit să-și construiască o carieră de succes, atât în industria muzicală, cât și în actorie.

Vedeta a fost întotdeauna apreciată pentru carisma și talentul de care a dat întotdeauna dovadă, acesta fiind și motivul pentru care a adunat de partea sa o mulțime de fani. Mereu cu zâmbetul pe buze și puse pe distracție, Loredana Groza a cucerit generație după generație cu muzica, dar și cu rolurile pe care le-a interpretat în mai multe producții cinematografice. Tocmai de aceea, a luat decizia de a reveni pe micile ecrane, într-un serial care se anunță a fi un real succes.

Loredana Groza, totul despre revenirea la actorie

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Loredana Groza a cochetat și cu industria cinematografică, iar numele său a apărut în mai multe producții de succes. Chiar dacă în ultimii ani fanii nu au mai văzut-o pe micile ecrane, întrucât a preferat să se dedice carierei muzicale, se pare că lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

Artista va apărea într-un nou serial, alături de nume importante din actorie, ceea ce nu poate fi decât un motiv de bucurie pentru fanii acesteia, care au așteptat cu sufletul la gură acest moment.

Se pare că revenirea pe platourile de filmare i-a adus foarte multă bucurie cântăreței, mărturisind că i-a fost foarte dor să interpreteze un rol. Mai mult, de data aceasta va interpreta un rol negativ, însă Loredana Groza spune că acest personaj i-a oferit și foarte multe perspective, astfel încât reprezintă o nouă provocare.

„Da, da, mi-a fost foarte dor. Și atunci când a venit propunerea, nici nu am stat să mă gândesc prea mult și am spus da. Pentru că am lucrat cu Ruxandra Ion atâta și atâta amar de zile și de ore la seriale de succes, încât am toată încrederea și toată bucuria ca să reîncep un proiect alături de ea, de echipa ei… Mai ales că e un proiect extrem de fain. Este nu neapărat o dramă, este o comedie romantică, ceea ce este senzațional, pentru că lumea are nevoie să râdă.

Lumea are nevoie să uite de problemele acestea cotidiene care, vrem nu vrem, există. Și atunci acest personaj, care nu e cel mai pozitiv personaj, dar este un personaj care mă inspiră. Îmi oferă posibilitatea să fiu altfel, să pot să găsesc o interpretare și o atitudine diferite de celelalte personaje pe care le-am jucat până acum. Așa că, am intrat ușor, ușor în rol.(...)”, a mărturisit Loredana Groza pentru Viva.ro.

Loredana Groza revine pe micile ecrane [Sursa foto: Facebook]